健身｜提升力量 要食幾多蛋白質？

相信有不少人已經聽過，想要增肌，每日要攝取每公斤體重約1.6克蛋白質，以提供增肌需要的養分，即使攝取更多，也未必有更好效果。不過，走入健身室的未必個個都想增肌，有些人是希望力量有所提升，那他們又要進食多少蛋白質呢？

每公斤體重1.5克最理想

早前就有一份薈萃分析研究，集合了82篇獨立研究，共3,940名參與者。找出來的參與者均做了相同的訓練，差別只在於營養攝取。分析之下發現，在有做肌力提升訓練的情況下，蛋白質攝取量與力量變化成正比，直至攝量取量達到每公斤體重1.5克。若超過1.5克的話，肌肉增長速度反會慢慢下降。如攝取量到達每公斤體重2克，肌力增長比1.5克的參與者少了5%至8%左右。雖然分別不算明顯，但就可以省卻不必要的蛋白質攝取，因為要攝取每公斤體重2克的蛋白質也不容易。同時要留意，只攝取蛋白質而沒有做阻力訓練，肌力並不會提升。