健身｜操膊 小改變大改善

相信不少人都知道，操膊頭的三角肌要分前、中、後束三個分去操練，方可有更闊、更立體、更好看的線條。若我們可以更加留意肌肉的特性，從以微調一下訓練動作，或許會有更好的效果。

坐姿啞鈴肩推

坐姿啞鈴肩推 三角肌前束傳統上會做坐姿啞鈴肩推，而姿勢上或會叫你坐直，雙臂水平展開而前臂垂直。惟不少人做此動作時前臂並不能完全垂直，若勉強進行訓練或會令肩關節受損，舉起啞鈴時也會用其他肌肉代償。故此不妨將健身椅調校斜一格，讓你可垂直推高啞鈴，而上臂也可稍為內收，動作方向能更符合三角肌前束的方向。 採坐姿，將適當重量啞鈴先置於大腿上。借用雙腿力量，將啞鈴輪流推高至肩膊位置。 身體以微斜角度挨住椅背，雙腿踏住地面，收緊腹部，沉肩，部持身體穩定。 雙手向兩邊打開舉高，上臂與地面水平，打開約 60 度角，前臂則垂直於地面。 留意肩部發力，將啞鈴推至最高，手肘勿鎖死。期間留意要讓肩胛骨自由打開，切勿鎖死，否則容易令肩關節受傷。 慢慢將啞鈴放下到步驟 3 的位置。 舉高時呼氣，放下時吸氣。重複動作 12 至 15 次為一組，做 3 組。

鋼線側平舉

鋼線側平舉 至於三角肌中束，常見會做啞鈴側平舉，可是近年研究發現，肌肉需要於伸展狀態下發力的話，訓練成效會更好，但偏偏這訓練是啞鈴處於低位時肌肉最不需要發力。所以我們可以改用鋼線機去做側平舉，而且手可向身體後方走，便可最大程度拉長三角肌中束。而鋼線位置可調校在由低處數起第二至第三個孔來做訓練。 調整鋼線位置於最低位數起第二或第三格，並選擇合適重量。 側身對住鋼線機站穩，手經過背後捉住鋼線把手。肌肉放鬆時手應在身體後方、三角肌呈伸展狀態。 三角肌發力帶將手臂往外打開至肩膊水平高度，手肘盡量保持伸直。然後慢慢返回原處。 打開手臂時呼氣，慢慢放鬆時吸氣。每手做 10 至 15 次為一組，做 3 組。

站姿鋼線反向飛鳥