健身｜練三頭肌邊個動作最好？研究：過頭三頭屈伸

想要強壯的手臂，只練「老鼠仔」二頭肌當然不夠，同時也要訓練三頭肌才可。三頭肌的功能是將手臂由曲變正，即肘關節伸展，所以訓練中常見利用鋼線機做鋼線下壓，或者舉起手臂做的過頭三頭屈伸。哪個最有效？最近就有研究告訴你結果。

比 較兩種訓練方法

早前外國有一個研究找來21名沒有訓練經驗的參加者，他們在12周的三頭肌訓練中，一隻手會做鋼線下壓，另一隻手做過頭三頭屈伸，訓練動作於手肘屈曲90度的位置做起點，一周訓練兩次，每隻手都做10次為一組，做5組。而每一次都用2秒向心、2秒離心的速度進行；而可以完成5組10次，下一次訓練就會增加5%重量。研究將比較1RM(即能夠舉起一次的最大重量)的變化，以及用MRI測量三頭肌的成長情況。