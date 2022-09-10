健身｜肩膊三角肌 唔只前中後束 兩個動作完整刺激

傳統上訓練肩膊肌肉，會分開前、中、後束三部分，舉例如啞鈴前平舉、啞鈴側平舉、俯身飛鳥等動作獨立操練。可是實際上肩膊肌肉可以細分成7組，如果只做上述3個動作，對於日常功能或者運動表現則未必足夠，需要一些更全面的動作去將肌肉群合併使用。

每周最少做一次

第一個動作是Butterfly Lateral Raise，動作有點像游蝶式般，手持輕磅重量由身體後方帶上前打一個大圈，除了將肩膊幾組肌肉連貫起來之外，也需要上背肌肉作穩定角色。第二個動作是Side Lying Compound Raise，側臥於健身椅上將啞鈴由身前和身後提起至最高點，有效結合前束和中束，以及中束和後束三角肌使用；同時會運動到前鋸肌，有助肩膊的穩定性。要留意這動作並非用於取代傳統訓練方法，但不妨加入你的肩膊訓練菜單中，每周最少做一次。