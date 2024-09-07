健身｜訓練成效欠佳？可能屬低反應者！

有些人到健身室，好像不用做太多訓練，已有相當效果，肌力、肌肥大都有所增長；相反，有些人則訓練完還是「瘦猛猛」。原來，有研究發現，原來有人對訓練有著高度反應，有些反應則較低。不過，低反應並不代表肌肉不會增長！

有關研究找來85名沒有訓練經驗的長者，平均年齡為68歲，男女約各佔一半。他們的左、右腳分別為低訓練量組別和高訓練量組別，研究共做10周訓練，每周訓練兩次，而高訓練量的腳會做4組、8至15下的腿屈伸，低訓練量的腳動作、下數一樣，但只做一組。期間會用磁力共振監察肌肉體積，以及量度最大肌力。

多方面配合

結果發現，當中六成人屬高反應者，即使低訓練量都有相當程度的進步，而高訓練量也不會額外增長很多；至於低反應者，低訓練量的成長不多，不過高訓練量則帶來不錯的肌肉增長。

因此，即使自己是屬於低反應者，也不必對訓練感到失望或灰心，只要有足夠訓練量，也可達到肌肥大和肌力增長。不過要緊記，訓練量不可以一下子拉高，很容易會因此受傷，還應循序漸進還還加上去。而發現自己是高反應者卻訓練成效不彰，就可能要留意其他地方有沒有做足，例如營養攝取、睡眠質素等，當然也要留意訓練動作的選擇、執行動作時有沒有地方做得不好、訓練計劃是否適合等。