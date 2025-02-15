健身｜請教練有冇用？科學研究話你知

健身室多數有提供教練私人課程，1對1教學，但每堂價錢並不便宜，有很多人情願花錢買「奶粉」。到底私人教練堂有冇用？抵唔抵上？原來有研究比較過有沒有請教練的訓練成效。

部分項目進步較大

一分綜合研究分析了12篇隨機對照研究，包含了600個受試者，一半有教練指導。結果發現，力量提升上有教練的一組成效較好，而增肌減脂的話，則兩組相差不大；似乎只為外形好看一點的話，未必有找教練的需要。

另一篇研究，則找來36名有訓練經驗的年輕人，做為期8星期的訓練，同樣分有教練及沒教練兩組，訓練內容相同。練果發現，有教練的一組，三頭肌、股四頭肌及整體肌肉增長較多，深蹲最大重量提升也較多；而臥推、腿伸展的進步就兩組相若，反向跳躍(蹲下、擺手再立即跳起)自己練更好一點。