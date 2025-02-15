健身｜請教練有冇用？科學研究話你知

健身室多數有提供教練私人課程，1對1教學，但每堂價錢並不便宜，有很多人情願花錢買「奶粉」。到底私人教練堂有冇用？抵唔抵上？原來有研究比較過有沒有請教練的訓練成效。
部分項目進步較大
一分綜合研究分析了12篇隨機對照研究，包含了600個受試者，一半有教練指導。結果發現，力量提升上有教練的一組成效較好，而增肌減脂的話，則兩組相差不大；似乎只為外形好看一點的話，未必有找教練的需要。
另一篇研究，則找來36名有訓練經驗的年輕人，做為期8星期的訓練，同樣分有教練及沒教練兩組，訓練內容相同。練果發現，有教練的一組，三頭肌、股四頭肌及整體肌肉增長較多，深蹲最大重量提升也較多；而臥推、腿伸展的進步就兩組相若，反向跳躍(蹲下、擺手再立即跳起)自己練更好一點。
糾正動作增加效率
研究人員認為，有教練的技術指導下，可即時糾正動作，在多關節動作尤其重要，可提升訓練效果、預防受傷；其次是，教練可調控訓練強度，因為自己練時或會低估能夠完成的重量和次數，未必達到真正力竭，減慢了肌肉成長；自己練的紀律也比有教練低一點點。
按程度上教練堂
因此，就不同訓練經驗人士，可以有不同的教練堂策略：
- 初學者：可考慮10至20堂私人教練堂，以學習正確動作、確定訓練目標及方法，以及器材使用方法。
- 中階者：可以每隔一段時間上教練堂，例如半年至一年上5至6堂，全面檢視自己動作是否正確、有否左右發展不平衡、更新一下健身知識和技巧，以及突破平台期等。
- 進階者：一年找一次教練便足夠，以優化訓練技術，如果想參與健身賽事，就可找教練為自己做準備。