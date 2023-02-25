健身｜超級組訓練 慳時間、大挑戰

一般的肌肉訓練，都是做完一組動作，休息30秒至1分鐘左右，再做第二組。不過香港人生活繁忙，莫說一周去數次健身室，就算每次都未必有1小時訓練時間。如果你已經熟練相關的訓練動作，不妨以「超級組」的形式進行，可以節省組與組之間的休息時間。

提升肌肉持久力

超級組的意思是，連續做兩個不同的訓練動各一組作才休息一次，所以如果每個動作做3組，組間休息時間是1分鐘的話，用超級組的方式進行便可節省3分鐘。另外，因為做了兩組動作才休息，對於肌肉的持久力、心肺功能、促進新陳代謝都有幫助。