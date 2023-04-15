健身｜點解呢個動作必練？硬拉5大好處

硬拉是三大經典訓練動作之一，能夠提升整體力量之外，因為可訓練到下肢的大肌肉，亦屬很有效的功能訓練。不過，你還可能不知道它還有很多其他的好處，今日就來認識一下。
激活髖伸肌群
都市人工作經常坐著，容易導致髖屈肌出現長時間收縮而繃緊，又或過於無力被拉長而緊張，兩者都會令人不適或引起腰痛。除了針對髖屈肌作放鬆和強化之外，也要從其拮抗肌髖伸肌群著手，即激活強化一下臀大肌和膕繩肌，可平衡肌肉之餘，心減低腰痛機會。若現在正受腰痛困擾的人士，就要先諮詢專業教練，確保正確的動作和負荷，以免引起更大傷害。
加強彈跳力
跳躍在很多運動中都十分重要，例如籃球、排球、足球頂頭槌之時、跳高、跳遠等，而彈跳力就是下肢在極短時間內能夠輸出多少力量，而腳由曲變直的瞬間，除了股四頭肌外，硬拉練到的臀大肌和膕繩肌亦有份參與，所以硬拉也是一個值得加入彈跳訓練的項目。
增加骨質密度
骨質密度不足，年紀大就容易患上骨質疏鬆，一不小心跌倒便可能骨折。維持骨質密度，除攝取鈣和維他命D之外，負重運動同樣重要，告訴身體有支撐重量的需要，讓骨頭更硬淨。當然跑步也是負起體重的一個負重運動，然而作為人體能夠舉起重大重量的動作——硬拉，效果相信會更加好。
提升新陳代謝
減肥是不少人的運動目標。一般減肥計劃會包括飲食和運動兩部分，前者減少攝取，後者增加消耗。帶氧運動可以直接燃燒卡路里，而硬拉等的負重運動同樣消耗卡路里外，肌肉的增長也有助運動以外的時間使用更多能量，對減肥也有很大幫助。
增加荷爾蒙分泌
這裡說的荷爾蒙並非令人更情緒化，而是做8至10下適合重量的硬拉，足以增加睾酮的分泌，對於肌肉生長起著關鍵的作用。