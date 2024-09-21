健身｜5招打造爆筋手

早前網上興起用一隻手捉住另一邊手的腋下位置，然後另一邊手臂一揮，立即爆出大量「青筋」(靜脈血管)！手臂上出現多些青筋，看起來會感覺更強壯，更像個運動員，如果你也想靜脈血管更加明顯，可以留意以下5點！

爆筋5招

1. 減少身體水分：身體水分多，自然會更腫脹，如何減少體內水分？不喝水？相反，要多喝水！看似矛盾的答案，究其原因是當喝水不足，身體便會留起更多水分以備不時之需；但如果定時補水，喝水充足的話，身體就毋須額外預留。每日需要飲足2升水，多一點也無妨。此外也要少食鈉，即鹽分，也會使更多水分留在體內，例如加工肉製品、精製食物、零食等。

2. 桑拿：血管會凸起變得顯眼，受著體溫、流汗、血管舒張及體液再分布影響，因此焗桑拿可以做到短期效果。

3. 即時舉幾下啞鈴：可以為肌肉充血暫時增加體積，而肌肉活動需要氧氣和養分供應，所以血管就會因應需要擴張，增加流量。這也是暫時性的方法，想要效果較持久，可做一組12至20次的運動，讓青筋爆現的效果維持約15至60分鐘。