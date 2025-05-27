傷心可致命 打擊令人心碎 男人死亡風險倍高於女士

經歷親人去世、離婚或家庭破裂等重大事件，使人傷心崩潰，有些人甚至出現胸痛和呼吸急促的症狀。這情況可能「心碎綜合症」(broken heart syndrome)，而男性死於「心碎」的機會更是女性的兩倍多。

男患者死亡率達11% 一項刊載在《JAHA》的研究，分析了美國2016年至2020年期間因心碎綜合症住院的20萬名成年人的資料，發現這病雖然較常見於女性身上，但男士患病的死亡率高達11%，是女性約5%的兩倍多。

男女病因不同 研究人員指出，男性和女性的差異可能與引發病情的因素有關，對男性來說，心碎綜合症通常是由身體壓力引起，例如手術或中風，他們從病中恢復過來更為困難，尤其是他們往往缺乏社會支援，都會影響他們康復的速度和機會。至於女性的心碎壓力則通常與情感方面有關，例如離婚或失去親人。

可致心衰竭 專家建議，一旦出現心碎症狀，最好的處理是給予正視，並在出現症狀時就醫。心碎綜合症的正式名稱為「章魚壺心肌病變」(takotsubo cardiomyopathy)，是一種由身體或情緒壓力引起的心臟疾病，可導致人體突然釋放大量腎上腺素等壓力荷爾蒙，影響到心臟正常收縮，引起的症狀類似心臟病，包括突然胸痛和呼吸急促。大部分患者都可以很快康復，但少數人或會出現心臟衰竭。