工作速度有分別

結果發現,當年體能狀態較好的兒童,包括心肺功能及腰臀比例較佳等,在踏入中年後,處理工作的速度和注意力都較佳,整體認知功能也比兒時肥胖的同儕為佳。研究已刊載在《Journal of Science and Medicine in Sport》。