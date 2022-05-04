全面評估 治療長新冠

新冠肺炎在港至今累計有接近120萬個確診個案，相信陸續有很多長新冠患者求診。由於長新冠症狀多樣，患者需要一個跨專科的專業評估，拆解症狀的成因才可對症下藥。

家庭醫學專科醫生譚亦善表示，長新冠的症狀可以很廣泛，涉及身體不同的系統和器官，「較常見有疲倦、記憶力及專注力問題或『腦霧』、睡眠障礙、情緒變差、胸口痛、心悸、氣喘、咳嗽，其他症狀還包括頭暈、頭痛、肌肉疼痛、關節痛、失去味覺和嗅覺、腹瀉等。如果新冠康復者出現這些徵狀，就要留意是否與長新冠有關。」

成因未明

病毒感染後患者有持續不適並非新鮮事，如沙士時就有六成患者在一年後仍感疲憊。長新冠的成因暫時未明，但有幾個理論尚在研究中，譚亦善解釋，「一是感染新冠導致身體產生持續炎症，甚至痊愈後炎症也未能平息；二是病毒入侵引起免疫系統過度反應或失調；三是有殘餘病毒仍在身體中。以上幾個情況均能互相影響，損害心、肺、腦部或自主神經系統等，導致不同病徵。」

排除其他疾病

據世衛指引，症狀需要排除由其他疾病引起，才算長新冠。譚亦善認為，患者不適宜自行判斷，認為是長新冠就置之不理，「感染新冠肺炎後4星期，若症狀仍然持續就應該看醫生，例如持續咳嗽須『照肺』排除其他問題；糖尿病、貧血、甲狀腺功能失調等與長新冠常見症狀相似，可通過驗血作診斷；另外，新冠肺炎急性入院常見誘發中風、心臟病等，若新冠患者或康復者在任何時間出現嚴重症狀如胸口痛等務必求診；又或者只有輕微徵狀，但人到中年並未做過身體檢查，都值得看看醫生，作合適的健康評估。」

全面評估

長新冠症狀多樣，如患者不只單一症狀，可先諮詢家庭醫生作第一輪檢查，再按臨床需要做跨專科評估，包括物理治療師、營養師、心理學家等，更全面和準確拆解症狀成因。治療上，譚亦善指讓患者抒發其感受和不適，已有初步醫療效果，「讓病人多了解症狀的可能成因，並提供支援，有助減低病人的不安。我們也會給予合理期望，讓病人知道感染後12周，症狀大部分都會好轉。另外，透過藥物可紓緩症狀上的不適；物理治療也有助有痰、氣喘、不夠氣力做運動的患者，營養師亦可建議符合飲食習慣的食物，幫助身體復原。」

留意長期病患

一位中年女士在感染新冠肺炎逾4星期後求診，出現失眠徵狀。醫生及心理學家評估她沒有顯著情緒問題，於是著她留意睡眠衛生，睡前不接觸電子產品、做簡單運動和靜觀放鬆心情。失眠症狀於感染後約8星期消失，但想不到肺功能評估結果很差。重新檢視病歷，發現患者原來有長期免疫系統疾病，足以影響肺功能，卻也可以是長新冠所致，最終轉介至胸肺科跟進。無論成因如何，也提醒了康復者需要定期跟進長期病患，監察病情有否被新冠感染而影響。