冠心病年輕化！日常「咁樣做」改善心臟健康

一名55歲男性計程車司機，平時工時長又有吸煙習慣，長期感到胸悶不適，一次開車途中胸痛加劇，被送至急症室救治，經急症室醫生評估為心肌梗塞，緊急進行心導管檢查，診斷為三條冠狀動脈阻塞疾病，由心臟外科進行冠狀動脈繞道微創手術，住院2周觀察後，情況穩定已經平安出院。

心臟疾病不輕忽 死因排名僅次癌症 中榮嘉義分院心臟外科林伯翰醫生表示，依據台灣衛生福利部統計台灣人十大死因，心臟疾病為第二大死因，奪走2萬餘人性命，僅次於惡性腫瘤，其中冠心病(又稱冠狀動脈心臟病)與高血壓性心臟病較常見於中壯年族群，心絞痛、心肌梗塞是最常見的冠心病，也是形成猝死的主要原因；國健署分析40歲以上的人士有25.2%血脂異常、21.2%血壓高，更有近五成腰圍過粗，達到48.48%，這些高於標準值的異常正是罹患冠心病的重要風險因素。

多與生活習慣有關 出現這些症狀應立即就醫 冠狀動脈心臟病是現代文明中的一個常見健康疾病，生活方式和飲食習慣與它息息相關，隨著現代生活的快節奏、習慣的改變及吸煙等，愈來愈多人面臨著這類心臟疾病的風險，也加速年輕化趨勢，不可不慎。林伯翰醫生表示，冠心病通常因為冠狀動脈狹窄或堵塞，導致心臟供不足缺氧，引起胸痛不適，胸部壓迫感或劇痛，也會造成呼吸急促、頭暈、噁心嘔吐等現象，若有相關症狀要立刻就醫評估治療。