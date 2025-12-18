冬大過年點解？冬至習俗食湯圓原因 由來及宜忌一文睇清

2025年12月21日是廿四節氣的冬至（英文︰Winter Solstice），習慣上要回家「做節」，但為何有「冬大過年」的說法？又一定要吃湯圓嗎？冬至養生有甚麼宜忌？現在就為大家一一說明。

冬至是哪一天？

冬至與夏至相反，是一年中白晝最短、黑夜最長的一天，冬至一般於西曆12月21日或22日。過了冬至之後，白晝時間會漸漸變長，黑夜時間變短。這段時間是一年中最寒冷的。