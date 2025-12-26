冬天懶瞓易賴床？瞓夠仲好攰恐甲狀腺出事！醫生拆解冬天賴床3大原因

冬天貪睡是因為懶？有醫生指出，許多人也會發現自己在冬天期間特別容易賴床，並被認為是懶惰，但其實這個現象是人體對寒冷的自然反應。醫生拆解冬天起床慢的原因，並指出，如果在4情況下都有嚴重的起床困難，就可能要擔心出現甲狀腺問題。

冬天賴床3大原因

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，許多病人向他反映自己早上醒來變得特別困難，並且對寒冷感到不適。他解釋指，這種情況並不僅僅是因為「怕冷」，而是身體在寒冷環境下自然而然展現出的一系列生理反應。主要與以下3大因素有關：

1. 血管收縮

當外部氣溫下降時，周邊血管首先會收縮，這是人體的一種保護性反應。血流會逐漸集中到心臟、肺部和腦部等核心部位，以保持內部溫度。

寒冷的環境導致人體啟動「省熱模式」，不但影響血管，還會引發棕色脂肪和肌肉的活動，整個心血管系統都會發生相應變化。這些反應幫助身體節省熱量並產生熱量，因此，冬天早上感到懶散是正常的生理現象，這表明身體正在優先確保內部的溫暖。

2. 褪黑激素

褪黑激素(Melatonin)是一種在黑暗中分泌的激素，當光照減少時，身體會增加其分泌量。冬季的夜晚較長，隨著光線變化，褪黑激素的分泌時間也會相應拉長。

根據北歐一項研究，冬天早晨7點時的褪黑激素濃度顯著高於夏季，代表即使鬧鐘已經響起，腦袋還是會因為褪黑激素的濃度而感到「還是夜晚」。

早上醒來時，鬧鐘告訴該起床，但褪黑激素的高濃度卻讓大腦感到不情願。這種矛盾狀態導致想要再賴床幾分鐘的慾望。

3. 睡眠慣性

一旦醒來，可能會感到腦袋遲鈍、注意力不集中，這被稱為「睡眠慣性」(Sleep inertia)。根據研究，這種狀態可能會持續15分鐘到一小時，影響工作記憶與反應速度。

日本一項研究指出，尤其是在冬天，如果你經常按貪睡按鈕，這種狀態會更持久，因為大腦會被迫反覆進入淺睡狀態，使得清醒過程變得更加艱難。

黃醫生指，所以己冬天早上醒來變得特別困難的原因是，與身體打開低溫保命模式、褪黑激素分泌時間延長和睡眠慣性有關。如果你只是發現冬天早上比較難以甦醒，會有賴床的習慣，但活動後能夠慢慢恢復精神，這基本上是正常的生理現象，或只是生活方式的不匹配。