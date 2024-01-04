打邊爐注意8事項 蜆打開唔等於熟？提醒正確加熱溫度、時間

飲食業界及一般市民，可選擇具有驗證標籤或溯源證明文件之食材；

飲食業界及一般市民，可選擇具有驗證標籤或溯源證明文件之食材；

飲食業界及一般市民，可選擇具有驗證標籤或溯源證明文件之食材；

飲食業界及一般市民，可選擇具有驗證標籤或溯源證明文件之食材；

食材調理前若需解凍，建議應置於冷藏庫或以微波爐解凍，也可以密封包裝後以流水解凍；

食材調理前若需解凍，建議應置於冷藏庫或以微波爐解凍，也可以密封包裝後以流水解凍；

食材調理前若需解凍，建議應置於冷藏庫或以微波爐解凍，也可以密封包裝後以流水解凍；

食材調理前若需解凍，建議應置於冷藏庫或以微波爐解凍，也可以密封包裝後以流水解凍；

湯底要先煮沸後再飲用，食品加熱中心溫度應超過

湯底要先煮沸後再飲用，食品加熱中心溫度應超過 70 ℃；

湯底要先煮沸後再飲用，食品加熱中心溫度應超過 70 ℃；

湯底要先煮沸後再飲用，食品加熱中心溫度應超過 70 ℃；