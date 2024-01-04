打邊爐注意8事項 蜆打開唔等於熟？提醒正確加熱溫度、時間

天氣變冷，許多人會在這時候吃火鍋，選擇不同的湯底，加入火鍋料、肉類、海鮮、豆腐、豆皮、蔬菜等，就能在寒冷的天氣中飽餐一頓。不過，若是食材品質欠佳、食物未徹底加熱等，吃下肚後可能會食品中毒的風險。
該如何選購火鍋食材？食材儲存、備料、烹煮時又該注意哪些部分呢？台灣食藥署提醒8注意事項，讓大家能吃火鍋吃得更安心，避免享受美食後產生食品安全問題。
吃火鍋避免食安問題 食材選購、烹調注意8事項
冬天大啖火鍋是一大享受，不過如果沒有注意食材的新鮮、保存等，很有可能會因此「樂極生悲」。食藥署表示，從食材選購到烹調，民眾應注意以下8點：
- 飲食業界及一般市民，可選擇具有驗證標籤或溯源證明文件之食材；
- 留意儲存條件，冷藏食品應存放於0至7℃、冷凍食品應存放於-18℃以下；
- 食材需掌握「先進先出」原則；
- 食材調理前若需解凍，建議應置於冷藏庫或以微波爐解凍，也可以密封包裝後以流水解凍；
- 仔細清洗食材，蔬果清洗乾淨後再分切；
- 湯底要先煮沸後再飲用，食品加熱中心溫度應超過70℃；
- 烹煮蜆或蠔等貝類，當殼打開後應再多加熱5至10秒，切勿因追求口感而忽略生食風險，以避免食品中毒的發生。
- 此外，生食與熟食交叉污染也是相當常見的食物中毒原因之一，在處理食材時應使用不同砧板、刀具，分別處理生食與熟食，處理後也應區分生熟食，避免交叉污染。
食品中毒有「這些」症狀 外食應注意湯底標示
常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候還會伴隨血便或膿便，但並非所有症狀都會同時發生。食藥署表示，倘若有發生疑似食品中毒事件時，應盡快求醫。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】