打邊爐卡路里｜營養師教你火鍋低卡低鈉食得健康！先食菜後食肉

打邊爐飲品選擇 打邊爐應避免選擇高熱量的含酒精飲品、汽水等，這2類飲品會增加額外的熱量，以致肥胖。酒精更加劇肝臟負荷，長時期飲用更會引致肝硬化、脂肪肝等問題，一些低卡無酒精啤酒可用作替代，一罐起，兩罐止，過過下口癮，亦是不錯的選擇。 其實打邊爐可最好選擇搭配零卡無糖茶，無糖茶含兒茶素，有抗氧化作用，有降膽固醇和血脂的效果，亦可幫助消化，兒茶素當中以綠茶含量為最多。有汽飲品可令飽腹感上升，有助減低食量，健怡汽水及梳打水使用代糖，可減低糖份熱量攝取量。市面上部分茶類飲品及健怡汽水更含少量膳食纖維，可促進腸道蠕動，更可減慢脂肪吸收。

一餐打邊爐卡路里可以差幾遠？ 最健康 平衡味蕾及養生 最放縱 湯底 昆布、紫菜、蔬菜 豬骨、藥膳（低脂肉） 麻辣、沙爹湯 食材 （約5種，每份100克） 魷魚、魚片、豆腐、芋絲、生菜、白蘿蔔、牛肉片（如里肌肉、牛腱）、烏冬 牛肉、魚皮餃、粟米、魷魚、雞肉、生菜 響鈴、炸魚皮、魚皮餃、肥牛、墨魚丸、即食麵 飲品 無糖飲品（茶、梳打水、健怡汽水）（一支500 毫升） 汽水（一罐） 啤酒（一罐）

打邊爐健康食法迷思︰先食菜較健康？ 先進食菜是會比較健康，因煮肉後，肉類的油份（脂肪）會釋放湯內，增加湯內脂肪的攝取量，不建議放肉後喝湯，更加上蔬菜類比較容易吸湯，攝取多餘脂肪。建議進食順序︰ 蔬菜 高澱粉蔬菜類（如︰粟米、南瓜等）／ 麵類 肉（以低脂肉類為主，包括走皮雞肉、魚、海鮮為主） 其他配料