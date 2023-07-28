冷氣病｜熱到懷疑人生！猛開冷氣小心吹出「冷氣病」

炎炎夏日熱到懷疑人生！長時間暴露在冷氣環境中，恐出現喉嚨痛、頭痛、關節痛等8大類症狀。「冷氣病」又稱為「空調病」，是由於長時間處於冷氣環境下而引起的不適狀況，這種情況在夏季或在高溫天氣下使用空調時較為常見。建議停止長時間連續使用冷氣，注意室內外溫差，保持室內空氣流通，適時休息和補充水分。如果症狀持續或加重，建議尋求專業醫療人員的協助。
▼冷氣病｜7大症狀▼
5族群當心冷氣病
- 長時間待在冷氣房的人：例如內勤上班族，特別當室內外溫差大的情況下容易出現冷氣病。
- 免疫力較弱的人：免疫力較弱的人，特別是老年人、兒童、孕婦、患有慢性病或免疫系統問題的人，容易受到冷氣環境的影響。
- 患有呼吸道疾病的人：患有氣喘、慢性支氣管炎等呼吸道疾病的民眾，由於冷氣環境可能使呼吸道更加刺激，更容易出現症狀。
- 血液循環不良的人：血液循環不良的人，如患有心臟病或循環系統問題的人，在冷氣環境下可能容易出現手腳冰冷、水腫等症狀。
- 新陳代謝較慢的人：例如甲狀腺功能低下族群，因新陳代謝較慢，可能對冷氣環境較為敏感。
長時間待在冷氣房 如何緩解不適？
當出現冷氣病時，建議根據自身的狀況採取適當的處理措施，並注意身體的反應，例如適度控制冷氣的使用時間和溫度、保持室內外溫差適中、注意適時休息和補充水分，以減少冷氣病的狀況，平安健康的度過酷暑。
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