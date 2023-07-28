冷氣病｜熱到懷疑人生！猛開冷氣小心吹出「冷氣病」

炎炎夏日熱到懷疑人生！長時間暴露在冷氣環境中，恐出現喉嚨痛、頭痛、關節痛等8大類症狀。「冷氣病」又稱為「空調病」，是由於長時間處於冷氣環境下而引起的不適狀況，這種情況在夏季或在高溫天氣下使用空調時較為常見。建議停止長時間連續使用冷氣，注意室內外溫差，保持室內空氣流通，適時休息和補充水分。如果症狀持續或加重，建議尋求專業醫療人員的協助。

▼ 冷氣病｜7大症狀 ▼