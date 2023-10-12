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健康
2023-10-12 11:30:57

刺身/魚生有寄生蟲？處理不當可致腸胃炎 食物安全為上宜選信譽良好餐廳

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刺身/魚生有寄生蟲？處理不當可致腸胃炎 食物安全為上宜選信譽良好餐廳（am730製圖）

刺身/魚生有寄生蟲？處理不當可致腸胃炎 食物安全為上宜選信譽良好餐廳（am730製圖）

食用生冷食物風險高，特別是刺身（日文︰さしみ、英文︰Sashimi）及魚生，食材一旦未獲妥善處理，食後或有可能誤食寄生蟲，或引起急性腸胃炎。

刺身

食刺身應選擇信譽良好的餐廳。

淡水魚不可做刺身

魚類被製作為刺生前，需要儲存於攝氏零下35度大約20小時，以徹底殺滅刺身上的寄生蟲。另外，有醫生提醒淡水魚中有中華肝吸蟲，絕對不適合做成刺身，如果不慎大量感染，有可能造成膽管梗阻、肝硬化等。

刺身

廚師處理刺身前應徹底清潔雙手。

急性腸胃炎原因

如果廚師在如廁後沒有徹底清潔雙手，便處理刺身，有可能令刺身沾上沙門氏菌或大腸桿菌，食客食後有機會患上急性腸胃炎，上吐下瀉。

 

腸胃炎舒緩飲食（am730製圖） 腸胃炎舒緩飲食（am730製圖） 腸胃炎舒緩飲食（am730製圖） 腸胃炎舒緩飲食（am730製圖）

誤吞寄生蟲

另外，食刺身的另一個風險是誤吞寄生蟲，未經徹底煮熟的魚類都可能有海獸胃線蟲，或裂頭絛蟲等，誤食海獸胃線蟲後，有機會引起胸口痛、發燒、作嘔等症狀，海獸胃線蟲會藏於胃內，有機會令腸胃穿孔。

誤食裂頭絛蟲則會出現持續胸口痛的症狀，寄生蟲一旦到了身體其他部位，影響會更大，例如裂頭絛蟲如果到達腦部，可能會導致腦部受損、四肢麻痺無力等。醫生表示，如果受到寄生蟲感染，患者需照胃鏡捕蟲，亦可透過食杜蟲藥，將寄生蟲及蟲卵排出體外。

誤食海獸胃線蟲後，有機會引起胸口痛、發燒、作嘔等症狀，而海獸胃線蟲會藏於胃內，有機會令腸胃穿孔。

誤食海獸胃線蟲後，有機會引起胸口痛、發燒、作嘔等症狀，而海獸胃線蟲會藏於胃內，有機會令腸胃穿孔。

選擇信譽良好餐廳

醫生提醒，進食刺身時，應選擇信譽良好的餐廳，如果自行選購來自日本的刺身時，應留意是否有日本農林水產部門認可，以確保刺身的品質及安全。

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