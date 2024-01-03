副甲狀腺亢進 血鈣高易骨折

香港港安醫院——司徒拔道外科顧問醫生關添樂表示，副甲狀腺位於頸部甲狀腺的後面、氣管的側面；屬於內分泌系統，一般由3至5粒3至5毫米大、猶如豆子的腺體組成，「不過功能上它與甲狀腺並沒有關係，甲狀腺主要調節人體消耗能量的方式，副甲狀腺則調節血液中的含鈣量。」

長者骨折很多時候與骨質疏鬆有關，若發生髖骨骨折，有三成患者更會在一年內死亡。骨質疏鬆的風險因素除了鈣質攝取不足，還包括副甲狀腺亢進，令鈣質加速流失，而血鈣過高的話更會有生命危險。

調節血鈣平衡

正常情況下，當血液的鈣離子減少，副甲狀腺就會分泌出更多副甲狀腺素，然後骨骼會增加鈣質釋放、腎臟減少鈣質排泄，並合成更多維他命D，增加小腸對鈣質的吸收，從而增加血液中的鈣離子。當血鈣足夠，就會減少副甲狀腺素的分泌，達到調節血鈣的功能。若副甲狀腺出現功能亢進問題，就可能影響體內鈣質的平衡；關添樂指多達10%人有可能出現副甲狀腺功能亢進。

反覆生腎石

副甲狀腺功能亢進成因多為一個或多個副甲狀腺腫大，副甲狀腺素分泌過多而令血鈣過高。關添樂續指，「血鈣過高症狀包括關節痛、便秘、頻繁小便、肌肉痛、易抽筋、疲倦、抑鬱、失憶等，但因為太常見，難以意識到是副甲狀腺問題。」而患者長期由骨骼抽出鈣骨至血液，容易骨折及反覆出現腎石；其他併發問題還有血管鈣化、心瓣鈣化、心臟病、中風及高血壓；由於鈣質與神經、肌肉、心臟運作都有關係，如血鈣超過危險水平，便會危及性命。

微創手術根治

患者可透過血液、骨質密度及維他命D水平檢查以診斷副甲狀腺功能亢進，情況輕微的話可透過藥物治療，而情況嚴重，則要考慮手術切除有問題的副甲狀腺。關添樂指出，「惟每個人有的副甲狀腺數量不一，位置亦可高可低，令手術挑戰更大。現時有術前超聲波幫助找出有問題的副甲狀腺，手術亦可經微創進行，切除相關副甲狀腺後能夠即時檢測副甲狀腺素水平，大大提升手術成功率，並減少影響喉返神經導致聲沙的風險。」