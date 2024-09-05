加工肉少食為妙 研究：每日食2片 10年內患糖尿病風險上升15%

方便且平價的加工肉製品，如火腿、腸仔，早已深深滲入現代人的飲食之中，但愈來愈多研究發現，經常進食加工肉有礙健康，而最新一項涵蓋近200萬人的研究更顯示，每日只要進食50克加工肉、大約是2片火腿的分量，便已可以令10年內患上糖尿病的機會增加15%，若進食更多則風險便更高。

該項由英國劍橋大學領導的跨國研究，蒐集了來自歐美、東南亞及東亞等20個國家及地區共197萬名成人的飲食及健康資料。結果發現，每日只要進食50克加工肉製品，便會增加糖尿病風險15%，而每日若進食100克的未加工紅肉，亦可以令患病風險上升10%。如進食100克家禽肉、即約一片雞胸，也會令糖尿病風險上升8%。有關研究已刊載在《The Lancet Diabetes and Endocrinology》。

控制食用量

研究人員指出，今次研究提供了至今最全面的證據，證明食用加工肉製品和紅肉，都會增加罹患第二型糖尿病的風險，長遠更會衍生心臟病及中風等心血管疾病。因此呼籲公眾要控制紅肉及加工肉製品的食用量，以減低對健康的傷害。

事實上，過去亦有研究指出，每天進食50克紅肉或加工肉品，罹患心臟病的風險便會上升18%，而每天多吃一份紅肉或加工肉品，糖尿病風險更會急升62%。