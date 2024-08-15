醫生驚揭「所有新求診癌患者為45歲以下」一共通點致癌

近年在英美等西方國家癌症年輕化成為廣受注意的問題，美國有腫瘤專家近日撰文指出，他及同事近年診治的癌症新症，均為45歲或以下人士，情況令人關注。他點出年輕癌患者的生活習慣，有一大共通點。 癌症年輕化｜「每個新病人」均為45歲以下 北卡羅來納州腫瘤學家狄維托(Nicholas DeVito)在醫療新聞網站STAT News撰文，指他留意到他近年診治的大腸癌、胃癌、胰臟癌和其他胃腸道癌新症均甚為年輕，他向同事說「我跟進的每一個新病人(every new patient)都是45歲以下」，而其同事表示她也差不多，「我也有3個(新症是45歲以下)……太多年輕癌患者了」。

超加工食品｜癌症年輕化一大元兇 狄維托根據每日所見所聞、跟病人傾談以及分析數據後，認為癌症年輕化的一個重大元兇，是「超加工食品」(ultra-processed food)。 「超加工食品」一詞最早來自巴西聖保羅大學研究人員在2009年撰寫的一份學術研究報告，當中根據食品加工程度，把食品分類，以提升人們對食品加工及其對健康的影響的認識。

超加工食品｜由工業程序生產 含正常烹調不用成分 目前聯合國糧農組織的刊物把食品分為四類，分別是「未加工或最低加工食品」、「烹飪成分加工食品」、「加工食品」以及「超加工食品」。當中以「超加工食品」加工程度最高，其通常透過工業生產程序製造，糖、油及脂肪和鹽常常混合在一起作為配料，並加入正常烹調時不常用的成分或各種添加劑，如增味劑、色素、乳化劑、人造甜味劑、香料及防腐劑等。

超加工食品例子｜包括大量即食食品 薯片 即食麵 急凍薄餅 即食餐 穀物早餐 超加工食品例子包括汽水、薯片、曲奇、即食麵、急凍薄餅、部分即食餐(ready meal)、穀物早餐、粉狀的即沖湯，以及大量生產的麵包等。 食品四大分類 第一類：未加工或最低加工食品－這些食品處於天然狀態或經過最低限度加工，例如製乾、冷藏和真空包裝等。示例包括新鮮水果、冷藏蔬菜及奶粉。 第二類：烹飪成分加工食品－這些食品是在家中或餐廳的廚房烹煮時使用的配料，在壓榨、精煉和碾磨等過程中產生。示例包括植物油、糖及鹽。

第三類：加工食品－這些食品由第一和第二類合併而成。示例包括以鹽水浸製的罐頭蔬菜、以油封存的罐頭魚及添加鹽或糖的果仁和種子。 第四類：超加工食品－這些食品通常在工業生產過程中製造。糖、油及脂肪和鹽常常混合在一起作為配料，用於超加工食品中。此外，具有超加工食品特點的配料為烹調時不常用的成分或各類別添加劑(如增味劑、色素及人造甜味劑)。示例包括碳酸飲品、薯片、曲奇、即食麵及冷藏薄餅。 超加工食品｜跟逾30種健康狀況有關 腸癌 胰癌 癡肥 心臟病 糖尿病 目前美國人日常進食的食物，據報近75%都是超加工食品。狄維托指出，有研究發現超加工食品跟超過30種健康狀況有關，包括結腸癌、直腸癌和胰臟癌；也會導致癡肥，會大大增加患癌風險；此外亦可致心臟病、糖尿病和其他代謝疾病。

超加工食品｜醫生借煙草為例 促當局規管超加工食品 他指出，煙草曾導致上世紀九十年代的肺癌個案大增，並一直持續至九十年代，而美國食品及藥物管理局及至09年終作規管，令美國吸煙率由五十年代的45%，減至目前的12%。借古鑑今，他認為目前超加工食品跟當年的煙草類似，其自2000年的食用開始增加，而目前美國缺乏監管，導致不少「普遍被視為安全」(generally recognized as safe)的添加劑，大量流入食物系統內，認為政府及業界應採取行動。 癌症年輕化｜全球年輕癌患者病例增加了79% 癌症年輕化並不局限於歐美，根據統計，自1990年至2019年間，全球年輕癌患者病例增加了79%，死亡人數上升了28%；美國的早發癌症(指50歲以下患者)發病率排全球第6，每10萬名50歲以下人士中有87例。