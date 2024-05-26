卡路里｜熱量高一樣食得健康　介紹雞蛋等四種高營養食物

對正在減肥的人士來說，一提起熱量、卡路里等字詞都會變得非常敏感；認為數字越低越好。很多人在選擇食物時都會計算卡路里，分辨高熱量食物以及低熱量食物，以防吸取多餘熱量轉為脂肪。但其實熱量對身體整體運行非常重要，適量地攝取加上均衡飲食，不但有助促進健康、增強抵抗力更能夠提供充足的精神來應付日常活動。 熱量是什麼？ 據香港衛生處熱量的計算單位是千卡/卡路里，一千卡是指一升水升高溫度的攝氏所需的能量。每人的年齡、性別、工作性質及活動量，所以每天所需的熱量因人而異。衛生處學生健康服務網站指任何食物、飲品（除清水之外）都含有熱量，主要是來自食物當中的碳水化合物、蛋白質、脂肪和酒精，而它們所含的能量都有所不同。碳水化合物、蛋白質、脂肪和酒精中，脂肪的卡路里熱量含量最高。每1克脂肪約有 9千卡，所以肥膩或油炸食品所含的能量亦相對高。 熱量對身體的作用 我們身體的任何活動，包括心臟的跳動、大腦的思考、生長發育，都是靠能量運行的。從飲食攝取醣類、脂質、蛋白質，三大營養素後，經過化學反應，身體就會自行把營養轉化為能量及熱量提供身體使用。熱量可以維持人體基本心跳、血壓等代謝等，一部分的能量會轉化為肝醣，存於肝臟與肌肉之中，幫助短時間內肌肉收縮和維持血糖平衡。不過值得留意的事，多出的熱量會轉化為脂肪組織並存於皮下或內臟周圍組織。

熱量是保持動力的來源，尤其對兒童和青少年，除了上述三類消耗，身體亦需要額外能量供成長期裡予發育之用。所以，兒童或青少年應每天攝取足夠的能量來供應成長和各項日常活動所需。 究竟多少卡路里才足夠呢？不同國家和地區有他們的一套參考值，用以估計一個人每天所需的能量。詳細的參考數值可以參閱香港衛生處學生健康服務網站。 4種高熱量但是營養高的食物 高熱量的食物來源可以是健康的，亦可以是無益的。以一顆瑞士糖為例子，雖然一顆只有13卡路里但糖分卻極高；反之，雖然小小一碗50克的夏威夷豆熱量高達360卡路里，但是卻可以為身體提供豐富維生素E，有助於保持皮膚、眼睛健康和增強免疫力。 可見並非所有熱量都壞的。高熱量的健康營養食物可以助你在追求健康體重的同時，保持均衡飲食。控制體重的重點不在於避免攝取高熱量食物，而是精明篩選營養食物、控制分量和充足的運動量。以下，推薦4種高熱量但是營養高的食物： 雞蛋 很多研究都顯示，不論是蛋黃還是蛋白都含有豐富的營養。一隻雞蛋含有的營養包括維他命B12、蛋白質、鐵質、胺基酸和omega-3等。另外亦有研究支持雞蛋是營養寶庫，除了基本的營養外，雞蛋亦富含磷、鈣、鉀、鐵、鎂、錳、硒，以及鋅等元素。其中以蛋黃的鐵質以及鋅含量最高，因此吃雞蛋時千萬不要丟掉蛋黃！缺乏鋅、鎂，以及硒，容易導致憂鬱以及疲勞。雞蛋營養豐富所以熱量亦相對高，一顆的熱量約66卡路里、7克蛋白質以及4.6克的脂肪。