卡路里｜鯖魚雞蛋等四種高營養高熱量食物 食得健康

對正在減肥的人士來說，一提起熱量、卡路里等字詞都會變得非常敏感；認為數字越低越好。很多人在選擇食物時都會計算卡路里，分辨高熱量食物以及低熱量食物，以防吸取多餘熱量轉為脂肪。但其實熱量對身體整體運行非常重要，適量地攝取加上均衡飲食，不但有助促進健康、增強抵抗力更能夠提供充足的精神來應付日常活動。 熱量是甚麼？ 據香港衛生處熱量的計算單位是千卡/卡路里，一千卡是指一升水升高溫度的攝氏所需的能量。每人的年齡、性別、工作性質及活動量，所以每天所需的熱量因人而異。衛生處學生健康服務網站指任何食物、飲品（除清水之外）都含有熱量，主要是來自食物當中的碳水化合物、蛋白質、脂肪和酒精，而它們所含的能量都有所不同。碳水化合物、蛋白質、脂肪和酒精中，脂肪的卡路里熱量含量最高。每1克脂肪約有 9千卡，所以肥膩或油炸食品所含的能量亦相對高。 熱量對身體的作用 我們身體的任何活動，包括心臟的跳動、大腦的思考、生長發育，都是靠能量運行的。從飲食攝取醣類、脂質、蛋白質，三大營養素後，經過化學反應，身體就會自行把營養轉化為能量及熱量提供身體使用。熱量可以維持人體基本心跳、血壓等代謝等，一部分的能量會轉化為肝醣，存於肝臟與肌肉之中，幫助短時間內肌肉收縮和維持血糖平衡。不過值得留意的事，多出的熱量會轉化為脂肪組織並存於皮下或內臟周圍組織。

希臘乳酪 希臘乳酪是濃郁的奶製品並款富含蛋白質，一碗大約含有270卡路里和12.8克蛋白質，同時亦含維他命，礦物質，及益生菌等營養。推薦運動過後享受一碗優格，當中的蛋白質有助修復運動過後的肌肉。另外，乳酪內含的高脂肪以及蛋白質也可以讓你產生飽足感。近期更有研究顯示，吃全脂乳品可以降低早逝的風險同時減少罹患心血管疾病以及中風風險。 南瓜籽 每30克的南瓜籽含有大約170卡路里、7.3克蛋白質、2.1克纖維、81毫克鎂、246毫克鉀、1.98毫克鋅和3毫克鐵，可見南瓜籽雖細小但營養成分卻相當驚人。南瓜籽中的不飽和脂肪，以及 omega-3可以幫助降低膽固醇，但是假如你是真在控制體重的人士就必須更審慎地攝取。南瓜籽可以當成零食代替薯片、糖果等不健康的食物，另外也可以撒在沙拉、湯、粥、麥片、或者是什錦果仁上。南瓜籽的營養以及營養添加物含量極高，像是胺基酸、植物固醇、不飽和脂肪、酚類化合物、生育酚、葫蘆素，以及有益的礦物質，有助於健康的生物活性化合物、減緩腸胃消化食物的速度以及延長飽足感。 鯖魚 每100克的鯖魚含約310卡路里，是熱量是約鱈魚的三倍。據研究，鯖魚是最重要的omega-3脂肪酸來源之一。omega-3脂肪酸有助降低血液中的脂肪、改善循環、降低血壓和保護心臟及血管健康。另外，鯖魚富含蛋白質。以一份100克的鯖魚為例，含有的熱量高達17克的。蛋白質攝取量對於運動人士非常重要，它有助於修復訓練期間的肌肉損傷，並確保運動員不會流失肌肉。 【本文獲 Gofever高燒授權轉載】 減極都肥？10種食物看似無害但其實是熱量炸彈