熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-10-21 09:00:00

去廁所時狂玩IG、threads痔瘡風險暴增46％ 醫生教5招防痔秘訣

分享：

去廁所時狂玩IG、threads痔瘡風險暴增46％ 醫生教5招防痔秘訣

習慣如廁時會玩手機可能會帶來健康風險？有醫生指出，如果有去洗手間時玩手機的習慣，由於排便動作變長，所以，痔瘡風險亦會增加46%。醫生指出，有5大防痔秘訣，有助遠離痔瘡。

去廁所時玩手機痔瘡風險增46％

重症科醫生黃軒在其faceook專頁上分享指，如果在馬桶上坐著玩手機，令時間不知不覺延長至二、三十分鐘，而這個日常小動作，正在潛移默化地提高你罹患痔瘡的風險。黃醫生解釋指，痔瘡是因直腸或肛門靜脈叢壓力上升、血流受阻，導致血管擴張及腫脹的疾病。以下是在廁所長時間使用手機會誘發痔瘡的原因：

  • 久坐馬桶：肛門靜脈壓力升高，血液回流變差。
  • 專注滑手機： 拖延排便時間，糞便停留的時間愈久，肛門的壓力愈大。
  • 屏氣用力：若便意過後仍然強行排便，相當於在對痔瘡施加額外的壓力。
adblk5
痔瘡症狀、成因、治療及預防方法，孕婦及打工仔小心（am730製圖） 痔瘡症狀、成因、治療及預防方法，孕婦及打工仔小心（am730製圖） 痔瘡症狀、成因、治療及預防方法，孕婦及打工仔小心（am730製圖） 痔瘡症狀、成因、治療及預防方法，孕婦及打工仔小心（am730製圖） 痔瘡症狀、成因、治療及預防方法，孕婦及打工仔小心（am730製圖） 痔瘡症狀、成因、治療及預防方法，孕婦及打工仔小心（am730製圖） 痔瘡症狀、成因、治療及預防方法，孕婦及打工仔小心（am730製圖） 痔瘡症狀、成因、治療及預防方法，孕婦及打工仔小心（am730製圖） 痔瘡症狀、成因、治療及預防方法，孕婦及打工仔小心（am730製圖）

5招防痔秘訣

黃醫生指，長期佔用馬桶只會使肛門血管變得脆弱，最終影響到肛門健康。所以，他推介以下5大應對策略：

1. 上廁不帶手機 

  • 最簡單且實際的防範措施，將手機留在外面，避免一玩手機就半小時的情況發生。

2. 控制排便時間  

  • 黃金時間：≤ 5分鐘。  
  • 坐馬桶超過10分鐘，肛門靜脈壓力會顯著上升，若無便意則不必強行排便。

3. 飲食配合

  • 高纖飲食：每天至少25至30克膳食纖維(蔬果、全穀、豆類)。  
  • 水分補充：每天2,000ml以上，以保持糞便的柔軟度。

4. 多做運動  

  • 久坐工作者每小時應起身活動5分鐘，防止骨盆腔血液滯留。 
  • 適當的運動(如快走、瑜伽、游泳)有助於促進腸道蠕動，降低便秘的風險。

5. 訓練「規律便意」  

  • 晨起喝溫水 + 早餐，刺激腸胃反射，自然排便。  
  • 養成固定的上廁時間，而非在滑手機時隨意排便。

黃醫生提醒痔瘡並非瞬間產生，而是長期在馬桶上滑手機、延長排便時間的結果。若想要避免痔瘡，最有效的方式就是：「快速上廁所，不帶手機」。

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News