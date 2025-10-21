去廁所時狂玩IG、threads痔瘡風險暴增46％ 醫生教5招防痔秘訣

習慣如廁時會玩手機可能會帶來健康風險？有醫生指出，如果有去洗手間時玩手機的習慣，由於排便動作變長，所以，痔瘡風險亦會增加46%。醫生指出，有5大防痔秘訣，有助遠離痔瘡。

重症科醫生黃軒在其 faceook專頁 上分享指，如果在馬桶上坐著玩手機，令時間不知不覺延長至二、三十分鐘，而這個日常小動作，正在潛移默化地提高你罹患痔瘡的風險。黃醫生解釋指，痔瘡是因直腸或肛門靜脈叢壓力上升、血流受阻，導致血管擴張及腫脹的疾病。以下是在廁所長時間使用手機會誘發痔瘡的原因：

5招防痔秘訣

黃醫生指，長期佔用馬桶只會使肛門血管變得脆弱，最終影響到肛門健康。所以，他推介以下5大應對策略：

1. 上廁不帶手機

最簡單且實際的防範措施，將手機留在外面，避免一玩手機就半小時的情況發生。

2. 控制排便時間

黃金時間：≤ 5分鐘。

坐馬桶超過10分鐘，肛門靜脈壓力會顯著上升，若無便意則不必強行排便。

3. 飲食配合

高纖飲食：每天至少25至30克膳食纖維(蔬果、全穀、豆類)。

水分補充：每天2,000ml以上，以保持糞便的柔軟度。

4. 多做運動

久坐工作者每小時應起身活動5分鐘，防止骨盆腔血液滯留。

適當的運動(如快走、瑜伽、游泳)有助於促進腸道蠕動，降低便秘的風險。

5. 訓練「規律便意」

晨起喝溫水 + 早餐，刺激腸胃反射，自然排便。

養成固定的上廁時間，而非在滑手機時隨意排便。

黃醫生提醒痔瘡並非瞬間產生，而是長期在馬桶上滑手機、延長排便時間的結果。若想要避免痔瘡，最有效的方式就是：「快速上廁所，不帶手機」。