
健康
2025-11-09 09:00:00

去旅行都要小心中流感！3症狀就不止感冒 營養師教吃4種食物抗流感

分享：



流感爆發，在本地擔心流感，飛到外地旅行也要小心，以免樂極生悲。有營養師指出，迎日流感疫情上升，每年季節性流感在全世界影響300萬至500萬人，所以建議大家要多加提防，並教大家如果發現有3大症狀，就有可能不止是普通感冒，而是有致命風險的流感。她教大家吃4種食物，提升免疫力，減少感染風險。

流感/感冒點樣分？

營養師程涵宇在其facebook專頁表示，流感不僅是普通感冒，它由流感病毒引起的急性呼吸道感染，可能導致嚴重的併發症，甚至死亡。她指出，在2017 年急性呼吸道感染是全球第三大死因，每年季節性流感更會導致30多萬人死亡。

她提醒，流感的症狀通常比一般感冒來得嚴重，而且發作較突然。常見症狀包括：

  • 發燒
  • 頭痛
  • 肌肉痠痛
  • 疲倦
  • 流鼻水
  • 喉嚨痛
  • 咳嗽

3症狀不只是感冒 

如果你出現以下三個症狀，需特別警覺是流感：

  1. 發燒
  2. 明顯頭痛或肌肉痠痛
  3. 持續疲倦
     
流感防疫小物，酒精洗手液（am730製圖） 流感防疫小物，益生菌 R1乳酪（am730製圖） 流感防疫小物，維他命C水溶片（am730製圖） 流感防疫小物，日本旅遊注意（am730製圖） 流感防疫小物，口罩（am730製圖） 流感防疫小物，益生菌 R1乳酪（am730製圖） 流感防疫小物，蜂膠噴劑（am730製圖） 流感防疫小物，感冒藥物（am730製圖） 流感防疫小物，喉糖（am730製圖）

4種食物抗流感

營養師程涵宇建議，平常要均衡飲食，身體足夠的營養素可以幫助調節免疫功能，同時跟罹患疾病風險和嚴重程度都有關係，她推介以下4種飲食減少急性呼吸道感染：

1. 維他命C

  • 功效：預防急性呼吸道感染、縮短症狀持續時間、抗氧化、改善免疫反應。
  • 食物來源：柑橘、番可榴、奇異果。

2. 維他命D

  • 功效：減少急性呼吸道感染風險、調節免疫功能、增強抗氧化能力。
  • 食物來源：三文魚、鯖魚、蛋黃；最好透過曬太陽或補充劑來獲得。

3. 鋅

  • 功效：縮短急性呼吸道感染症狀、預防重症肺炎、免疫調節。
  • 食物來源：蠔、牛肉、南瓜子。

4. 多種微量營養素(如維他命A和E)

  • 功效：縮短症狀持續時間，減少缺乏造成的感染風險。

食物來源：

  • 維他命A：魚、南瓜、地瓜。
  • 維他命E：堅果、全穀、植物油。
5招預防流感

另外，除了飲食，還有其他有效的預防措施：
儘早施打流感疫苗。

  • 勤洗手：使用肥皂，保持良好衛生習慣。
  • 保持室內空氣流通：減少病毒傳播的風險。
  • 及早治療：一旦出現流感症狀，應及時就醫。
  • 遵循醫囑：生病時按醫生指示服藥並多休息。
     

