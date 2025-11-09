去旅行都要小心中流感！3症狀就不止感冒 營養師教吃4種食物抗流感

流感爆發，在本地擔心流感，飛到外地旅行也要小心，以免樂極生悲。有營養師指出，迎日流感疫情上升，每年季節性流感在全世界影響300萬至500萬人，所以建議大家要多加提防，並教大家如果發現有3大症狀，就有可能不止是普通感冒，而是有致命風險的流感。她教大家吃4種食物，提升免疫力，減少感染風險。

流感/感冒點樣分？

營養師程涵宇在其facebook專頁表示，流感不僅是普通感冒，它由流感病毒引起的急性呼吸道感染，可能導致嚴重的併發症，甚至死亡。她指出，在2017 年急性呼吸道感染是全球第三大死因，每年季節性流感更會導致30多萬人死亡。

她提醒，流感的症狀通常比一般感冒來得嚴重，而且發作較突然。常見症狀包括：

發燒

頭痛

肌肉痠痛

疲倦

流鼻水

喉嚨痛

咳嗽

3症狀不只是感冒

如果你出現以下三個症狀，需特別警覺是流感：