口交、親吻會不會傳染？醫生拆解HIV「真正的風險行為」

許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。

羅仕傑醫生指出，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為(MSM)、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫生說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但大眾常因此忽略真正需要防護的情境。

暴露前、後預防性用藥 定期篩檢保護自己與伴侶

在預防方面，目前已有「暴露前預防性用藥(PrEP)」與「暴露後預防性用藥(PEP)」，可有效降低感染機會。PrEP適用於高風險族群，長期服用能將大幅降低感染風險；若遇到可能暴露風險的情況，也可在72小時內使用PEP進行阻斷。

羅仕傑醫生表示，HIV初期症狀不明顯，常僅有發燒、喉嚨痛、倦怠等像感冒的表現，因此鼓勵高風險族群善用匿名篩檢資源，在不暴露身分的情況下完成檢查。定期篩檢不僅是保護自己，也是保護伴侶與家庭的重要行動。