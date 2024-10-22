只用藥不足夠 美3/4心臟病患者康復計劃缺少飲食建議

心臟病發猶如死過翻生，患者或以為單是遵從處方用藥便夠，但其實控制飲食亦十分重要。美國有研究顯示，大約30%心血管疾病相關死亡是由不良飲食所致，惟多達四分三的心臟病患者，制訂康復計劃時未有納入飲食建議，或會影響病情控制。

一項在《Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics》公布的觀察性研究，追蹤了2000年至2015年間因嚴重心臟病住院的近15萬名患者，當中只有23%患者接受飲食諮詢，原因可能是醫生沒有時間或營養方面的知識，又或受以治療為重的醫療概念影響，以及醫保未能涵蓋等。

三成心血管病死因與不良飲食有關

研究人員指出，很多心血管疾病患者以為他們的問題僅靠藥物就可以解決，實際上與吸煙、肥胖或糖尿病相比，不良飲食對心血管疾病的影響其實更為巨大，若沒有適當處理便可能引發嚴重問題，例如美國健康指標與評估研究所的分析，2021年30%的心血管疾病死亡歸因於不良飲食。

他們更認為，有需要教育公眾，讓他們在患病前便了解有益心臟健康的飲食和生活模式的重要。不過，他們承認推動及實踐健康飲食有一定的難度，需要營養師提供一些經濟實惠及容易執行的菜單建議，否則最終可能由社區承擔昂貴的醫療開支。