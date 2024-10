只用藥不足夠 美3/4心臟病患者康復計劃缺少飲食建議

醫療概念以治療為重

一項在《Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics》公布的觀察性研究,追蹤了2000年至2015年間因嚴重心臟病住院的近15萬名患者,當中只有23%患者接受飲食諮詢,原因可能是醫生沒有時間或營養方面的知識,又或受以治療為重的醫療概念影響,以及醫保未能涵蓋等。