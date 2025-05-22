吃粟米麥片可致肝癌 黴菌污染肉眼難見？醫生教5招防癌飲食

真菌污染未必肉眼可見？有醫生指，有些食物就算表面上沒有被黴菌污染的痕跡，也可能已受污染，甚至如粟米或麥片等看似健康的食物，也可能會進食後增加患上肝癌風險。醫生指出，有5大方法避免吃入毒素，並有效預防癌症。
黴菌污染肉眼難見？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，即使食物看起來乾淨，裡面可能潛藏著看不見的「黴菌毒素」。這些毒素雖然肉眼難見，但長期攝取可能對肝臟、腎臟甚至免疫系統造成傷害，更有研究指出與肝癌和膽道癌有關。
根據2024年的兩篇國際研究，隨氣候變化和潮濕環境的普遍下，霉菌污染問題正在升溫。根據一項2024年發表的一項研究，芝士若保存環境不當，可能含有「黃麴毒素M₁」和「赭麴毒素A」，這些毒素具有肝毒性和腎毒性。其中一種黃麴毒素M₁更被列為第一級致癌物。這些毒素可能源自乳牛食用的受污染飼料或在芝士的發酵過程中產生。所以，劉醫生提醒，注意芝士的保存條件，盡量避免潮濕或久放，並選擇信譽良好的品牌。
吃粟米麥片可致肝癌
另一項來自歐洲追蹤的數萬人的飲食資料研究顯示，常見的黴菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)」與肝癌(特別是肝細胞癌)的風險有顯著關聯。DON常見於穀類製品，如粟米小麥或早餐麥片。研究發現，攝取DON愈多，罹患肝癌的風險就愈高。可見黴菌毒素在日常飲食中是潛在的健康的危機。
5招防癌飲食
劉醫生指，黴菌毒素對身體會造成長期影響，與一般細菌急性中毒情況不同，反而會透過低劑量的慢性攝取，而漸漸影響肝腎功能、免疫系統，甚至導致基因損傷與癌症發生。
而且黴菌毒素無色無味，經常因食物保存不良或加工過程中出現，就算加熱亦未必可完全破壞。劉醫生表示，如果要避免黴菌毒素長期且慢性對身體造成傷害，他提出以下５大避免黴菌毒素的方法：
- 避免食用發黴的食物：即使切掉發黴部分，毒素可能已擴散。
- 留意保存期限與方式：特別是穀物、堅果、芝士和豆類等。
- 注意家庭環境濕氣：黴菌在潮濕的環境如廚房、浴室或冷氣中繁殖，可能影響呼吸道健康。
- 選擇合格品牌：購買經檢驗合格的乳製品、穀類和調味品。
- 飲食多樣化：避免偏食，減少單一來源的毒素暴露。
劉醫生提醒，透過最新研究，黴菌毒素與癌症風險的聯繫愈來愈明顯。黴菌毒素不僅存在於看得見的地方，也可能潛藏在我們的食物中。