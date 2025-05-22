吃粟米麥片可致肝癌 黴菌污染肉眼難見？醫生教5招防癌飲食

真菌污染未必肉眼可見？有醫生指，有些食物就算表面上沒有被黴菌污染的痕跡，也可能已受污染，甚至如粟米或麥片等看似健康的食物，也可能會進食後增加患上肝癌風險。醫生指出，有5大方法避免吃入毒素，並有效預防癌症。

黴菌污染肉眼難見？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，即使食物看起來乾淨，裡面可能潛藏著看不見的「黴菌毒素」。這些毒素雖然肉眼難見，但長期攝取可能對肝臟、腎臟甚至免疫系統造成傷害，更有研究指出與肝癌和膽道癌有關。

根據2024年的兩篇國際研究，隨氣候變化和潮濕環境的普遍下，霉菌污染問題正在升溫。根據一項2024年發表的一項研究，芝士若保存環境不當，可能含有「黃麴毒素M₁」和「赭麴毒素A」，這些毒素具有肝毒性和腎毒性。其中一種黃麴毒素M₁更被列為第一級致癌物。這些毒素可能源自乳牛食用的受污染飼料或在芝士的發酵過程中產生。所以，劉醫生提醒，注意芝士的保存條件，盡量避免潮濕或久放，並選擇信譽良好的品牌。

吃粟米麥片可致肝癌

另一項來自歐洲追蹤的數萬人的飲食資料研究顯示，常見的黴菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)」與肝癌(特別是肝細胞癌)的風險有顯著關聯。DON常見於穀類製品，如粟米小麥或早餐麥片。研究發現，攝取DON愈多，罹患肝癌的風險就愈高。可見黴菌毒素在日常飲食中是潛在的健康的危機。