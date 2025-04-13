吃1類食物5日 恐持續影響認知能力！醫生教4招拯救大腦

吃1類食物對身體的禍害卻一直持續？有醫生指出，有研究發現，如果吃1類食物連續5天，即使已暫停攝取該食，亦有可能會持續影響認知能力。醫生拆解原因，並教大家如何保護大腦。

短期攝取高熱量垃圾食物致長期影響？

胃腸肝膽科醫生李柏賢在其Facebook專頁上分享指，許多人常會渴望透過甜點和零食來療癒自己，並認為，短期因為壓力而暴食高熱量垃圾食物，只會造成輕微的體重增加，只要隨後恢復正常飲食即可解決。然而，最新研究顯示，僅僅5天的暴飲暴食，可能會對你的「大腦」和「肝臟代謝」功能造成影響，就算恢復正常飲食，其影響仍可能持續存在。

李醫生引用一項由德國圖賓根大學與亥姆霍茲糖尿病研究中心發表於《Nature Metabolism》期刊的研究。研究中邀請了29位年輕健康男性(年齡19-27歲，BMI介於19至25之間)。研究中18位參與者被要求在連續5天內，每日額外攝取1500大卡的高熱量超加工零食(如朱古力棒、朱古力布朗尼和薯片)，隨後再恢復正常飲食7天。研究人員利用功能性MRI和胰島素敏感度測試來觀察大腦的反應，顯示出3個結果：

1. 肝臟脂肪顯著增加

在短短5天內，肝臟內的脂肪含量顯著增加，受試者的體重並未明顯上升，也沒有顯著的血糖或發炎指標變化。即是在體重未變化之前，肝臟內的脂肪已悄然堆積，可能增加日後出現脂肪肝或代謝疾病的風險。

2. 大腦胰島素敏感度變化

短期暴食後，大腦獎賞相關區域對胰島素的反應過度活躍；但在恢復正常飲食一周後，與記憶、認知及視覺相關的區域出現胰島素反應下降，顯示大腦部分功能尚未完全恢復。

3. 大腦獎賞與懲罰系統受損