飲食與健康有很大關連,不少研究已證實精製穀物、含糖飲料等會增加體內炎症,甚至能引起心臟病和中風。一項最新研究便發現,長期食用適量合桃,有助降低體內炎症的水平,從而降低心臟病、中風機率。

堅果近年來被視為「超級食物」,因為對人體健康有益的成分,有助於抗發炎、抗氧化,且能預防心血管疾病。一項刊載於《Journal of the American College of Cardiology》的研究便對21萬人進行長達32年的跟蹤。參加者被分為兩組,一組常吃較容易導致發炎的食物,如精製糖、穀物、油炸類、汽水、加工食品;另外一組則食用抗發炎的飲食,如合桃、菠菜、南瓜、黃椒、豆類、全穀類。