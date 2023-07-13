咖啡｜咖啡提神 可能唔關咖啡因事？

不少人每日都要飲一杯或多杯咖啡，藉攝取咖啡因來提神，以應付忙碌的工作。但有研究發現，飲咖啡可以增加與視覺處理及高級認知功能相關的大腦活動，但這些益處可能與攝取咖啡因無關。
研究人員日飲最少一杯咖啡
根據該項刊載在《Frontiers in Behavioral Neuroscience》的研究，透過分析功能性磁力共振影像，了解飲咖啡與大腦功能的關係。研究人員邀請47名每日最少飲一杯咖啡的人參與，他們在飲用咖啡或咖啡因前及後接受功能性磁力共振檢查。
飲咖啡增加大腦活動
結果顯示，無論是飲咖啡還是攝取咖啡因，都能減少大腦默認模式網絡的功能性連接，這種連接減低反映大腦對於從休息轉為處理工作準備程度增高。進一步分析更發現，咖啡的攝入量而不是咖啡因的攝入量，更為顯著降低大腦的體感和運動網絡之間的連接性，並助增加執行控制和視覺網絡的活動，包括涉及視覺處理和高級認知功能，如工作記憶、認知控制和目標導向行為等。
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飲咖啡效果或源自心理作用
研究人員指出，飲咖啡帶來一些效果，可能是源於飲咖啡的感官體驗而非因攝取咖啡因，因為飲咖啡的行為可能提示身體準備應付一天的工作，故此飲咖啡提神可能是心理作用而並非生理反應。