熱門搜尋:
C觀點 DSE 2023 Ray Online 書展2023 消費券2023 免費機票 二手樓 日本旅遊 消委會 深圳好去處 樓市
返回
健康
2023-07-13 11:30:00

咖啡｜咖啡提神 可能唔關咖啡因事？

分享：
咖啡提神 可能唔關咖啡因事？

咖啡提神 可能唔關咖啡因事？

不少人每日都要飲一杯或多杯咖啡，藉攝取咖啡因來提神，以應付忙碌的工作。但有研究發現，飲咖啡可以增加與視覺處理及高級認知功能相關的大腦活動，但這些益處可能與攝取咖啡因無關。

研究人員日飲最少一杯咖啡

根據該項刊載在《Frontiers in Behavioral Neuroscience》的研究，透過分析功能性磁力共振影像，了解飲咖啡與大腦功能的關係。研究人員邀請47名每日最少飲一杯咖啡的人參與，他們在飲用咖啡或咖啡因前及後接受功能性磁力共振檢查。

磁力共振

研究利用磁力共振分析咖啡為腦部帶來的變化。

飲咖啡增加大腦活動

結果顯示，無論是飲咖啡還是攝取咖啡因，都能減少大腦默認模式網絡的功能性連接，這種連接減低反映大腦對於從休息轉為處理工作準備程度增高。進一步分析更發現，咖啡的攝入量而不是咖啡因的攝入量，更為顯著降低大腦的體感和運動網絡之間的連接性，並助增加執行控制和視覺網絡的活動，包括涉及視覺處理和高級認知功能，如工作記憶、認知控制和目標導向行為等。

工作

不少人會以一杯咖啡作為一天工作的開始。

伸延閱讀｜咖啡以外的5種提神食物

 

咖啡以外的5種提神食物 燕麥 水 堅果

飲咖啡效果或源自心理作用

研究人員指出，飲咖啡帶來一些效果，可能是源於飲咖啡的感官體驗而非因攝取咖啡因，因為飲咖啡的行為可能提示身體準備應付一天的工作，故此飲咖啡提神可能是心理作用而並非生理反應。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受