咪玩咁多手機！長時間低頭可致肩頸梗兼頭暈暈

經常低頭玩電話及平板的你要小心，姿勢不良不但可以引發腰痠背痛，更可帶來其他康危機，因為長間低頭滑手機、看平板，導致頸椎長期處於前傾姿勢，可造成頸肩肌肉過度拉扯，引起肩頸僵硬、頭暈等症狀。

頸椎壓力大增 當我們把頭部向前傾時，頸椎承受的壓力會大幅增加，前傾15度時便要承擔約12公斤重量，前傾60度則更要承重27公斤，令脖子每日都在舉重，隨時引發「手機頸」，出現頸、肩、上背疼痛或僵硬，亦可能引致頭痛、頭暈、注意力無法集中，嚴重者甚至會手痹及刺痛等症狀。

4個測試判斷手機頸 如果你懷疑自己有「手機頸」，可以做以下4種測試： 靠牆檢查： 站直、背貼牆，檢視後腦勺是否可自然貼牆，若需要刻意後仰或無法碰到，便可能有頭部前傾問題。

下巴內收： 坐正，下巴水平往內收，做出「雙下巴」動作，若頸後明顯繃緊不適，代表肌肉可能已過度疲勞。

頸椎活動度： 頭部前後、左右活動，確認是否順暢、對稱，若轉動受到限制或有卡住感覺，顯示頸部可能已開始僵硬。

肩頸放鬆：深呼吸，讓肩膀自然下沉。若肩部仍無法放鬆，代表肌肉長期處在高張力狀態。 「手機頸」不是一兩天就會形成，你只要留意姿勢、智能產品使用習慣，加上適當調理，都可以幫助頸肩慢慢回到比較舒服的狀態。最好當然是控制使用手機的時間，並且要多伸展肩頸肌肉，有助減少不適。