哮喘患者注意！掌握「3要訣」穩定控制 有機會減輕用藥

哮喘是常見的慢性呼吸道疾病，除了治療之外，需要患者學習疾病自我管理、了解就醫時機，才可以有效降低哮喘發病率及死亡率。不過，根據台灣國健署2021年調查顯示，12歲以上哮喘病人過去一年內曾發作的比例為21.6%，約每5位哮喘病人，就有1位哮喘控制欠佳。
其中，有21%未依醫師指示定期覆診監察、15.1%曾因哮喘發作至急症就醫。因此國健署呼籲，大家應掌握哮喘控制3要訣。國健署署長吳昭軍也提醒，哮喘病人平時應定期回診，監測哮喘控制狀況，可以提早預測哮喘發作的可能性，以預防急性發作或惡化進而影響生活品質。
哮喘急性惡化恐致命 善用1招確認發作、肺功能
哮喘又稱為「哮喘病」，可經由適當的治療緩解或恢復，哮喘發作可能非常迅速也可能緩慢出現，通常症狀不是很嚴重，但是急性惡化時若未給予有效治療，很有可能會因此致命。
國健署指出，許多風險因素都會影響哮喘控制，進而誘發哮喘症狀，包括：致敏原、非致敏原的刺激物，而定時監測是了解哮喘控制的關鍵，建議哮喘病人可以使用「尖峰呼氣流速計」，以確認哮喘有無發作及肺功能狀態。
掌握3要訣控制哮喘 穩定控制經醫師同意可減藥
另外，配合醫囑用藥治療及定時覆診，更是長期穩定控制哮喘的不二法門，因此國健署提供以下3要訣，幫助病人做好哮喘控制：
減少曝露誘發環境：
若吸入灰塵、塵蟎、霉菌、動物毛髮等致敏原，可能會誘發哮喘，所以居家環境應定期清潔。另外，煙害、氣溫變化、刺激性味道等非致敏原，也是相當常見的誘發因子，建議可以佩戴口罩，減少吸入冷空氣、二手煙、氣味強烈的噴霧劑、香水等，降低哮喘發作風險。
均衡飲食、規律運動：
非食物致敏原所誘發的哮喘病人要注重營養均衡，每天均衡攝取六大類食物，包括全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類。
另外，哮喘病人仍要維持好的運動習慣，規律運動其實可以增強免疫力，只要選擇合適的運動種類及場所，大部分的哮喘病人都可以正常運動，建議患者可以選擇健走、羽毛球等間歇性休息運動，並應避免在乾冷、粉塵飛揚的環境運動。
正確用藥定時覆診：
哮喘藥物主要分為急性發作治療、慢性保養藥物，哮喘病人須依照醫師指示，在適當時機使用正確類型及劑量的藥物，並定時覆診監察，確認哮喘控制情形。若哮喘長期控制，經醫師評估同意，也可以有減輕用藥與調整覆診頻率的機會。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】