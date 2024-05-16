哮喘患者注意！掌握「3要訣」穩定控制 有機會減輕用藥

哮喘是常見的慢性呼吸道疾病，除了治療之外，需要患者學習疾病自我管理、了解就醫時機，才可以有效降低哮喘發病率及死亡率。不過，根據台灣國健署2021年調查顯示，12歲以上哮喘病人過去一年內曾發作的比例為21.6%，約每5位哮喘病人，就有1位哮喘控制欠佳。

其中，有21%未依醫師指示定期覆診監察、15.1%曾因哮喘發作至急症就醫。因此國健署呼籲，大家應掌握哮喘控制3要訣。國健署署長吳昭軍也提醒，哮喘病人平時應定期回診，監測哮喘控制狀況，可以提早預測哮喘發作的可能性，以預防急性發作或惡化進而影響生活品質。

哮喘急性惡化恐致命 善用 1 招確認發作、肺功能 哮喘又稱為「哮喘病」，可經由適當的治療緩解或恢復，哮喘發作可能非常迅速也可能緩慢出現，通常症狀不是很嚴重，但是急性惡化時若未給予有效治療，很有可能會因此致命。 國健署指出，許多風險因素都會影響哮喘控制，進而誘發哮喘症狀，包括：致敏原、非致敏原的刺激物，而定時監測是了解哮喘控制的關鍵，建議哮喘病人可以使用「尖峰呼氣流速計」，以確認哮喘有無發作及肺功能狀態。