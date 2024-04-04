唔想矮人一截？ 補對6種營養令兒童快高長大

父母都視孩子為寶貝，希望他們快高長大，一旦發現身高不如同齡小朋友，難免會憂心，擔心是營養不夠、遺傳問題或暗藏病患，並會想方設法幫孩子增高，例如服用營養補充劑。其實，與其相信以「補藥」亡羊補窂，不如攝取能夠幫助兒童健康成長的6 類營養元素。

3. 含鋅食物 ：鋅是身體需要的礦物質之一，參與多種身體代謝酶反應，促進人體組織的生長合成、腸胃吸收及免疫系統成熟，缺鋅可能會引起食慾下降、毛髮脫落及抵抗力變差等狀況。

2. 鈣質和維他命 D ：鈣質是形成骨骼的重要元素，每天飲用一杯牛奶或奶製品，可以幫助兒童攝取鈣質，深綠色蔬菜等也不錯的鈣質來源。此外，維他命 D能促進鈣質被人體吸收，對骨骼發育是不可或缺的好幫助，只要每日曬半小時太陽便能促進身體製造維他命D。

1. 蛋白質 ：蛋白質可以為身體提供長高的原料，促進身體代謝、修補組織、肌肉合成及免疫力提升等，因此兒童宜多攝取含豐富胺基酸含的優質蛋白質，如蛋類、肉類、奶類、魚類及豆類等。

4. 鐵質：鐵也是推動身體長高的營養元素之一，動物肝臟、魚、瘦肉、禽肉等都可以提供鐵質，同時攝取維他命 C能促進鐵質的吸收。

5. 醣類：是身體熱量的主要來源之一，盡量選擇天然及原型的醣類，精緻醣類則可免則免。

6. 脂肪：脂肪雖然經常被指是導致肥肪及高膽固醇等問題的主因，但其實它也是身體的後備熱量，有保護內臟的功能，也是細胞形成不能缺少的原料，最好選擇含有不飽和脂肪酸與高密度膽固醇等好脂肪的食物，少碰飽和脂肪酸及反式脂肪等壞脂肪。

除了補充營養，兒童也要養成良好的生活習慣，包括有足夠睡眠及適量運動，都有助身體健康成長，身高亦自然不會輸人。