喝水可穩血壓？1種錯誤飲法可致血壓爆升 營養師揭正確降血壓飲法

喝水可以穩定血壓，亦可能會令血壓急升？有營養師指出，喝水可以有助穩血壓，不過，有1種錯誤飲法，就可能無法降壓之餘，還可能讓血壓升高。營養師指出正確降血壓的喝水方法，並指出有3種水亦有助降低血壓。

喝水可穩血壓？

營養師薛曉晶在其facebook專頁上分享指，很多人經常感到口渴，但卻不確定如何正確補水。而其實水能影響血壓，當高血壓患者若喝錯水，不但無法降壓，還可能讓血壓升高。根據2024年《Frontiers in Public Health》的研究，每日喝夠6杯水(約1.5L)以上的人，高血壓風險就會低於每日僅喝1杯(約240ml)的人。原因是水能稀釋血液、幫助排鈉、促進代謝，從而減輕心臟負擔。

1種錯誤飲法可致血壓爆升

另外，根據2019年《Journal of Clinical and Preventive Cardiology》的研究，女性每日飲水量如果低於1.5L，就會明顯增加高血壓風險。特別是當現代人因工作忙碌或口渴反應遲鈍，導致忽略補水。長期可引致血壓逐漸攀升，而自己卻不自知。許多人習慣「集中式喝水」，如只在用餐時喝水，這可能導致短時間內血容量增加，令血壓瞬間升高。正確的方式是「小量多次」，如每小時喝200ml，讓身體穩定吸收。根據2016《Open Journal of Nursing》報告，每日至少要攝取1.5至2公升的水分能幫助調節血壓，降低高血壓風險。

3類飲料降血壓

營養師薛曉晶指，除了清水外，她亦推薦以下3類飲料，亦有降血壓之功效：