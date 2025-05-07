喝水可穩血壓？1種錯誤飲法可致血壓爆升 營養師揭正確降血壓飲法

喝水可以穩定血壓，亦可能會令血壓急升？有營養師指出，喝水可以有助穩血壓，不過，有1種錯誤飲法，就可能無法降壓之餘，還可能讓血壓升高。營養師指出正確降血壓的喝水方法，並指出有3種水亦有助降低血壓。
喝水可穩血壓？
營養師薛曉晶在其facebook專頁上分享指，很多人經常感到口渴，但卻不確定如何正確補水。而其實水能影響血壓，當高血壓患者若喝錯水，不但無法降壓，還可能讓血壓升高。根據2024年《Frontiers in Public Health》的研究，每日喝夠6杯水(約1.5L)以上的人，高血壓風險就會低於每日僅喝1杯(約240ml)的人。原因是水能稀釋血液、幫助排鈉、促進代謝，從而減輕心臟負擔。
1種錯誤飲法可致血壓爆升
另外，根據2019年《Journal of Clinical and Preventive Cardiology》的研究，女性每日飲水量如果低於1.5L，就會明顯增加高血壓風險。特別是當現代人因工作忙碌或口渴反應遲鈍，導致忽略補水。長期可引致血壓逐漸攀升，而自己卻不自知。許多人習慣「集中式喝水」，如只在用餐時喝水，這可能導致短時間內血容量增加，令血壓瞬間升高。正確的方式是「小量多次」，如每小時喝200ml，讓身體穩定吸收。根據2016《Open Journal of Nursing》報告，每日至少要攝取1.5至2公升的水分能幫助調節血壓，降低高血壓風險。
3類飲料降血壓
營養師薛曉晶指，除了清水外，她亦推薦以下3類飲料，亦有降血壓之功效：
- 黑豆水：天然含鉀，有助排鈉，對抗水腫與高血壓。
- 綠茶：富含兒茶素，抗發炎、保護血管。
- 檸檬水：含維他命C與檸檬酸，促進血管彈性與擴張。
喝水時間建議
她建議早餐、午餐、下午茶和晚餐的正確飲水計劃如下：
- 早餐：溫開水1杯(起床後增加水分)
- 午餐前：黑豆水200ml(促進排鈉)
- 下午茶：無糖綠茶200ml(穩定血壓)
- 晚餐後：檸檬水半杯(幫助血管放鬆、助眠，避免夜尿)
喝水量建議
營養師薛曉晶提醒，每人的每日水分攝取量各有不同，活動量不同的人士亦各有差異：
每日建議水量(毫升)= 體重(公斤)× 30至35ml
- 輕度活動者(久坐、上班族)：體重 × 30ml
- 中度活動者(走動多、一般體力勞動)：體重 × 35ml
- 高活動量者(運動員、戶外工作)：體重 × 40ml以上
計算例子：
- 若體重為60公斤，屬於輕度活動：60 × 30 = 1,800ml/天
- 若是較為活躍者：60 × 35 = 2,100ml/天
營養師薛曉晶指，水分應包含所有來源：白開水、湯、茶、水果中的水分等。不過，要注意湯品中若含鈉量高，反而不利血壓控制，因此須避開高鈉湯品。她亦提醒，如果飲食中多攝取高蛋白、低碳、低纖維者，應增加飲水量，有助腎臟代謝與排除氮廢物。另外，如果天氣炎熱、流汗多、發燒、生病、孕哺期，亦建議再額外多補500至1,000ml，並建議以小口多次、分時段飲水最理想，避免一次喝過多造成腎臟負擔或水中毒風險。