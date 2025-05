喝水可穩血壓？1種錯誤飲法可致血壓爆升 營養師揭正確降血壓飲法

喝水可穩血壓?

營養師薛曉晶在其facebook專頁上分享指,很多人經常感到口渴,但卻不確定如何正確補水。而其實水能影響血壓,當高血壓患者若喝錯水,不但無法降壓,還可能讓血壓升高。根據2024年《Frontiers in Public Health》的研究,每日喝夠6杯水(約1.5L)以上的人,高血壓風險就會低於每日僅喝1杯(約240ml)的人。原因是水能稀釋血液、幫助排鈉、促進代謝,從而減輕心臟負擔。

1種錯誤飲法可致血壓爆升

另外,根據2019年《Journal of Clinical and Preventive Cardiology》的研究,女性每日飲水量如果低於1.5L,就會明顯增加高血壓風險。特別是當現代人因工作忙碌或口渴反應遲鈍,導致忽略補水。長期可引致血壓逐漸攀升,而自己卻不自知。許多人習慣「集中式喝水」,如只在用餐時喝水,這可能導致短時間內血容量增加,令血壓瞬間升高。正確的方式是「小量多次」,如每小時喝200ml,讓身體穩定吸收。根據2016《Open Journal of Nursing》報告,每日至少要攝取1.5至2公升的水分能幫助調節血壓,降低高血壓風險。

3類飲料降血壓

營養師薛曉晶指,除了清水外,她亦推薦以下3類飲料,亦有降血壓之功效: