壽命｜基因變異速度決定動物壽命的長短？

衛生及醫療水平進步，人類的壽命也更長，活到八、九十歲甚至過百歲也不是新事，但有些動物則只有十數年的壽命。英國的研究就發現，動物的壽命與基因突變的速度有關，愈長壽的動物每年出現基因變異的次數便愈少，或有助解開癌症成因之謎。
人類每年平均發生47次基因變異
根據發表在《自然》的研究，分析了壽命各不相同動物基因變異的不同速度。研究人員分析貓、黑白疣猴、狗、雪貂、長頸鹿、馬、人、獅子、鼴鼠、兔子、老鼠、狐猴和老虎等16種動物的基因，結果發現，壽命較短的動物，基因突變則愈多，例如不般活不過4年的老鼠，每年經歷近800次基因變異，有十多年壽命的狗則變異249次左右，而人類則平均發生47次基因變異。
了解癌症成因
研究人員認為，今次研究「令人震驚」且「發人深省」，認為有助了解衰老的演變，以及幫助解開癌症的成因。因為一直以來，基因變異都被視為癌症的源頭，若能破解基因變異的過程或原因，便可以更有效預防及治療癌症。
抑制癌變機制？
過去專家亦提出，大型動物的器官等組織比小動物多很多，發生癌變的風險理應亦較高，事實卻不然，現在則可理解為大型動物的基因變異速度更緩慢，所以發生病變的機會相對較低，壽命也自然較長，亦可能是基因在演變過程中產生抑制癌變的機制，或成為研究癌症的新方向。