壽命｜基因變異速度決定動物壽命的長短？

衛生及醫療水平進步，人類的壽命也更長，活到八、九十歲甚至過百歲也不是新事，但有些動物則只有十數年的壽命。英國的研究就發現，動物的壽命與基因突變的速度有關，愈長壽的動物每年出現基因變異的次數便愈少，或有助解開癌症成因之謎。

人類每年平均發生 47 次基因變異

根據發表在《自然》的研究，分析了壽命各不相同動物基因變異的不同速度。研究人員分析貓、黑白疣猴、狗、雪貂、長頸鹿、馬、人、獅子、鼴鼠、兔子、老鼠、狐猴和老虎等16種動物的基因，結果發現，壽命較短的動物，基因突變則愈多，例如不般活不過4年的老鼠，每年經歷近800次基因變異，有十多年壽命的狗則變異249次左右，而人類則平均發生47次基因變異。