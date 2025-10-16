夠瞓都好攰只因濕氣過重？每日飲1款湯即回復 營養師教吃4類食材排走濕氣

睡夠後也感到十分疲倦？營養師指出，即使有足夠的睡眠，亦經常感到疲憊乏力和無法集中精神，就有可能是身體內的濕氣過重所致。營養師指出，吃4類食材就有助排除濕氣，並減輕疲憊感。

夠瞓都好攰只因濕氣過重？

營養師李婉萍在其faceook專頁上分享指，她自己亦曾在忙碌時感到頭昏和無法集中精神。她解釋指，由於濕氣就像空氣中的水分，讓衣物無法乾燥，悶在體內會使身體感到沉重。由於天氣潮濕的環境，加上長時間待在冷氣房、喜愛飲用含糖飲料、偏愛油膩飲食以及運動不足，這些因素都加重了體內的濕氣。李婉萍提醒，如果你有以下情況，可能是濕氣過重的警訊：

明明沒有做甚麼卻感到全身疲憊。 睡再久也無法恢復精神。 腸胃脹氣或消化不良。 渾身沉重，感覺像背著濕沙走路。

長期忽視這些問題，不僅會導致疲憊，還可能造成代謝失衡、腸胃問題，甚至成為慢性病的隱形推手。