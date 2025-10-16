夠瞓都好攰只因濕氣過重？每日飲1款湯即回復 營養師教吃4類食材排走濕氣

睡夠後也感到十分疲倦？營養師指出，即使有足夠的睡眠，亦經常感到疲憊乏力和無法集中精神，就有可能是身體內的濕氣過重所致。營養師指出，吃4類食材就有助排除濕氣，並減輕疲憊感。
夠瞓都好攰只因濕氣過重？
營養師李婉萍在其faceook專頁上分享指，她自己亦曾在忙碌時感到頭昏和無法集中精神。她解釋指，由於濕氣就像空氣中的水分，讓衣物無法乾燥，悶在體內會使身體感到沉重。由於天氣潮濕的環境，加上長時間待在冷氣房、喜愛飲用含糖飲料、偏愛油膩飲食以及運動不足，這些因素都加重了體內的濕氣。李婉萍提醒，如果你有以下情況，可能是濕氣過重的警訊：
- 明明沒有做甚麼卻感到全身疲憊。
- 睡再久也無法恢復精神。
- 腸胃脹氣或消化不良。
- 渾身沉重，感覺像背著濕沙走路。
長期忽視這些問題，不僅會導致疲憊，還可能造成代謝失衡、腸胃問題，甚至成為慢性病的隱形推手。
4類食材排走濕氣
不過，當她開始每天喝一碗清爽的湯，成功排除濕氣，減輕了疲憊感，整體狀態明顯改善。李婉萍表示，除了規律作息和適度運動，飲食調整是核心要素。選擇適當的食材能幫助身體排濕，恢復輕盈感。她推介的食材包括：
- 薏仁、茯苓、玉竹、白朮、北耆：這些中醫常見的食材，含有植物性醣類和微量元素，有助於增強消化機能，促進身體清爽感。
- 冬瓜：水分含量超過95%，富含鉀，能促進排尿，適合濕熱體質或水分攝取不足的人。
- 有機新鮮雪耳：含有膳食纖維和多醣體，能保持腸道菌相平衡，並滋潤皮膚，因而被譽為「平價燕窩」。
- 豬軟骨：提供高品質蛋白質和鈣，經長時間熬煮釋放的膠原蛋白有助於骨骼健康，特別適合長者及日常勞動者。
李婉萍指，飲用這碗湯不僅讓身體感到清爽輕盈，還能有效提升代謝力、免疫力及修復能力，讓養生從概念變為可實踐的日常。由於許多市售湯品為了方便和口味添加調味粉和防腐劑，反而增加身體負擔。清盈湯堅持使用原型食材，無人工添加，真正做到安全與純粹。
當身體感到沉重、精神不振時，一碗清爽溫潤的湯能促進身體運行、調整狀態，並療癒一整天的疲憊。雖然濕氣看不見，但它卻在默默影響我們的生理機能。