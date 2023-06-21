天氣熱無胃口？夏天最啱食4類食物提升腸胃功能

天氣一天比一天熱，即使不郁動也大汗淋漓。如果你在出汗後出現食慾不振等腸胃功能減弱的情況，可以稍為改變日常的飲食習慣，多吃4大類食物，包括酸性、苦味、袪濕及清淡的食物，同時亦要飲足夠的水分，可以幫助腸胃消化功能恢復。

胃腸道血液減少

汗水不但含有水分，也有礦物質和維他命等成分，當身體排出大量汗水，血液又因為要散熱而集中在體表，供應腸道的血液因而減少，消化液分泌也會變少，造成腸胃消化功能下降，令人容易出現便秘及脹氣等症狀。