天氣熱無胃口？夏天最啱食4類食物提升腸胃功能

天氣一天比一天熱，即使不郁動也大汗淋漓。如果你在出汗後出現食慾不振等腸胃功能減弱的情況，可以稍為改變日常的飲食習慣，多吃4大類食物，包括酸性、苦味、袪濕及清淡的食物，同時亦要飲足夠的水分，可以幫助腸胃消化功能恢復。
胃腸道血液減少
汗水不但含有水分，也有礦物質和維他命等成分，當身體排出大量汗水，血液又因為要散熱而集中在體表，供應腸道的血液因而減少，消化液分泌也會變少，造成腸胃消化功能下降，令人容易出現便秘及脹氣等症狀。
4種食物改善消化不良
要改善夏天消化不良的症狀？可以多吃以下食物：
- 酸性食物：酸性食物如檸檬、番茄、酸梅、山楂等，有生津解渴的功效，可預防流汗過多而耗氣傷陰，並且能健胃助脾，促進腸胃蠕動。
- 苦味食物：天時暑熱，人容易上火，吃一些苦味食物有助於清熱瀉火，消炎解暑，亦能促進腸胃蠕動和消化液分泌。除了苦瓜，羽衣甘藍及蓮子都是好選擇。
- 祛濕食物：夏天經常下雨，加上香港一向都較潮濕，容易令身體濕氣較重，可引發濕疹、關節痠痛及失眠，可以一些幫助祛濕的食物，如紅豆、綠豆、薏仁等，既生津止渴又能為身體除濕。
- 清淡食物：天氣熱，吃些清淡食物可以健脾胃，例如白粥、清菜。
選擇合適的食物之餘，也要謹記補充足夠水分，因為夏天身體容易缺水，尤其是需要在戶外工作或逗留的人，更要多餘水，以及吃一些水份高的瓜果，如絲瓜、冬瓜及西瓜等，令身體水源充足維持健康。