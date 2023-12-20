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健康
2023-12-20 04:29:51
日報

天灸治長新冠都市病 小朋友都做得

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天灸治長新冠都市病 小朋友都做得

天灸治長新冠都市病 小朋友都做得

即將踏入天灸的季節，天灸是在一年內特定日子進行的傳統療法，一般會於全年最熱的三伏天及全年最冷的三九天進行。註冊中醫師張瑩指，醫師會調配一些溫性的藥物，敷貼在病人的特定穴位上，達到溫補陽氣及調和陰陽等效果。

最近的三九天是今年12月22日、12月31日，及明年的1月9日和1月18日。張瑩稱，三九天和三伏天是天地之間陽氣最旺盛和最弱的日子，在這些日子做天灸，可借助天地之氣和藥物之氣，幫助人體的陽氣得到升發及補助。

註冊中醫師 張瑩

張瑩指最近的三九天是今年的12月22日、12月31日，及明年的1月9日和1月18日。

天灸過程

做天灸前，醫師會為病人進行望聞問切，以判斷是否適合在當日做天灸，如果適合，就會根據病人的病情及病機選擇適合的穴位。張瑩指，「天灸前會將藥物磨成藥粉狀態，再調和薑汁、水和蜂蜜等變成藥糊，再用藥貼將藥糊貼在特定的穴位上，撕貼的時間根據醫囑就可。」

天灸

常用穴位

天灸使用的穴位主要以背部及腹部為主，例如督脈或膀胱經背俞穴的穴位，手腳亦有部分穴位會選用，惟具體穴位因人而異，張瑩續指，「即使一樣是鼻敏感或胃痛的病人，其病機及證型亦有不同，醫師會選最適合他當日去貼的穴位來貼。」

至於天灸是否連續做3年才有效？張瑩表示，的確有研究指出病人連續3年在三伏天及三九天做天灸，改善症狀上可獲得最大的效果，但港人生活忙碌，三伏天及三九天多碰上暑假和聖誕假，建議「可以的話就盡量貼」，天灸次數愈多愈好。

長新冠

天灸可改善長新冠症狀。

適合陽虛氣虛人士

天灸療程本身是溫陽散寒的，陽虛和氣虛的病人都很適合，「一般人未必知道自己屬於陽虛或氣虛，以症狀來說，鼻敏感、哮喘、經常手腳冰冷、怕冷、長期坐辦公室及自覺濕氣重的人士都適合做天灸；而容易腹瀉、經痛的人士則可尋求中醫師的意見。」張瑩提到，如出現長新冠症狀，例如經常怕冷、反覆感冒、有痰、容易氣管敏感、咳嗽、記性不好、精神反應變差，都可以做天灸。

不少小朋友都很害怕打針食藥，如果體質適合，張瑩指，小朋友其實很適合做天灸，「在我個人經驗裡，天灸很受小朋友歡迎，因為過程好像貼貼紙獎勵他們，數數有多少個貼紙，很快就結束了。如果他們有鼻敏感、濕疹、長新冠、小兒腹瀉及小兒遺尿等問題，都很適合做天灸。」

但如果是孕婦、皮膚有大面積的創傷、濕疹，或有很多傷口的人士，就未必適合天灸，兩歲以下小朋友亦因皮膚過於幼嫩，容易搔癢，都應避免。另外如在療程當日發燒，或被中醫師判斷為熱病，也不適合。

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