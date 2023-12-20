天灸治長新冠都市病 小朋友都做得

即將踏入天灸的季節，天灸是在一年內特定日子進行的傳統療法，一般會於全年最熱的三伏天及全年最冷的三九天進行。註冊中醫師張瑩指，醫師會調配一些溫性的藥物，敷貼在病人的特定穴位上，達到溫補陽氣及調和陰陽等效果。 最近的三九天是今年12月22日、12月31日，及明年的1月9日和1月18日。張瑩稱，三九天和三伏天是天地之間陽氣最旺盛和最弱的日子，在這些日子做天灸，可借助天地之氣和藥物之氣，幫助人體的陽氣得到升發及補助。

天灸過程 做天灸前，醫師會為病人進行望聞問切，以判斷是否適合在當日做天灸，如果適合，就會根據病人的病情及病機選擇適合的穴位。張瑩指，「天灸前會將藥物磨成藥粉狀態，再調和薑汁、水和蜂蜜等變成藥糊，再用藥貼將藥糊貼在特定的穴位上，撕貼的時間根據醫囑就可。」

常用穴位 天灸使用的穴位主要以背部及腹部為主，例如督脈或膀胱經背俞穴的穴位，手腳亦有部分穴位會選用，惟具體穴位因人而異，張瑩續指，「即使一樣是鼻敏感或胃痛的病人，其病機及證型亦有不同，醫師會選最適合他當日去貼的穴位來貼。」 至於天灸是否連續做3年才有效？張瑩表示，的確有研究指出病人連續3年在三伏天及三九天做天灸，改善症狀上可獲得最大的效果，但港人生活忙碌，三伏天及三九天多碰上暑假和聖誕假，建議「可以的話就盡量貼」，天灸次數愈多愈好。