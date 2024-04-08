失眠｜盤點5個深度睡眠方法 輕鬆一覺瞓天光！

失眠｜半夜易扎醒？盤點 5個深度睡眠方法 輕鬆一覺瞓天光！

不少人都有睡眠質素不佳的問題，特別是容易在半夜扎醒或容易「醒瞓」，而長期處於淺度睡眠的狀態只會令身體無法充分休息，出現越睡越累的問題。以下就盤點 5個有助深度睡眠的方法，讓大家輕鬆一覺瞓天光！

深度睡眠法｜改變睡眠環境 睡眠質素與睡眠環境息息相關，除了噪音外，燈光、溫度、濕度等都會影響睡眠質素。如果房間的隔音效果不佳，建議可以放置隔音裝置或使用耳塞，盡量令睡眠環境處於安靜，從而令身體更容易進入深度睡眠。同時應使用遮光能力較強的窗簾布，以防因日出受陽光照射而扎醒。 而房間的溫度亦不應該過熱或過冷，天氣冷時可以多蓋棉被或使用電熱氈，天氣熱時則開冷氣或風扇，讓睡眠時處於舒適的溫度，不會容易出現熱醒或冷醒的情況。另外房屋的濕度亦會影響睡眠，天氣乾燥時可以放置加濕器，天氣潮濕時則應盡早除濕，維持正常的乾濕平衡才有助讓睡眠更加深沉。

深度睡眠法｜更換寢具／睡衣 如果房間環境已經處於舒適的狀態仍有半夜扎醒的問題，有機會與寢具或睡衣相關。過硬或過軟的枕頭不但會影響頸椎，同時會影響睡眠質素，被鋪過薄，亦同樣令身體難以進入深層睡眠狀態，建議用較厚重的被子來讓身體可以處於充滿安全感的狀態，從而幫助入睡。而睡衣則應選擇寬鬆舒適為主，若不喜歡束縛更可按喜好進行裸睡，只要尋找到最舒適的睡眠狀態即可。

深度睡眠法｜多吃助眠食品 情況如非太過嚴重或醫生建議的話，一般而言不建議依靠安眠藥入睡，最好可以從日常生活中多吃一些助眠食品，例如有助改善血液循環的蜂蜜、舒心解困的百合或消除疲倦的牛奶等都有助改善半夜容易驚醒的問題，有助盡快進入深層睡眠狀態，讓半夜扎醒的問題得到改善。

深度睡眠法｜睡前不吃東西 不少人都會因為壓力或消耗而有吃宵夜的習慣，但睡前吃太多東西卻會讓腸胃需要繼續工作，無法正常休息，身體亦會因而感到不適宜而容易出現半夜扎醒或無法入睡的狀況。因此建議睡前兩小時最好不要吃東西，同時亦應減少喝水，以防因夜尿問題而扎醒。