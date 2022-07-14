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健康
2022-07-14 20:52:43

奧比斯推月餅 為眼疾人士送上祝福

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奧比斯月餅

奧比斯一直致力於世界各地執行救盲任務，而今年中秋節便再次與本地知名卡通人物「癲噹」合作，推出一系列40周年月餅，同時夥拍18 Gramssensory ZERO推出限量版中秋套裝。

 

象徵救盲項目

三款迷你月餅設計別出心裁，餅面印有「奧比斯」、「Orbis」或者癲噹造型，月餅盒更呈現出埃塞俄比亞、秘魯及印度的民族特別，象徵多年在各地推行救盲項目，甚有收藏意義！口味方面，三款分別為迷你麥芽糖醇低糖月餅、迷你蛋黃奶皇月餅及迷你余仁生陳皮豆沙月餅。

奧比斯月餅

精選迷你月餅禮盒(左：$125/盒)及迷你月餅三寶裝(右：$130/套)

Coffee or tea?

另一方面，限量版套裝就與18 Gramssensory ZERO合作，以咖啡或茶配搭月餅，今個中秋更加歎。「限量版啡月同賞套裝」內有迷你蛋黃奶皇月餅和迷你伯爵茶奶皇月餅各一，配搭18 Grams濾掛式Big Bad Wolf深烘焙精品咖啡及Black Sheep中深烘焙精品咖啡各兩包；「限量版養生賞月套裝」則有迷你麥芽糖醇低糖月餅和迷你余仁生陳皮豆沙月餅各兩個，以及Sensory ZERO「眼睛亮晶晶茶」1套(共7個獨立茶包)，消滯解膩同時守護眼睛健康！

限量版啡月同賞套裝 限量版養生賞月套裝

愛心度中秋

奧比斯今年同時推行「月餅捐贈計劃」，與香港盲人輔導會、聖巴拿巴會之家及匡智會合作，讓本地眼疾病人及弱劫社群一同歡度佳節。市民可於8月8日起，透過奧比斯中秋節義賣網站為上述機構送出愛心月餅。

網站：www.orbis.org/hkmooncake

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