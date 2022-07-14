奧比斯推月餅 為眼疾人士送上祝福

三款迷你月餅設計別出心裁，餅面印有「奧比斯」、「Orbis」或者癲噹造型，月餅盒更呈現出埃塞俄比亞、秘魯及印度的民族特別，象徵多年在各地推行救盲項目，甚有收藏意義！口味方面，三款分別為迷你麥芽糖醇低糖月餅、迷你蛋黃奶皇月餅及迷你余仁生陳皮豆沙月餅。

Coffee or tea?

另一方面，限量版套裝就與18 Grams及sensory ZERO合作，以咖啡或茶配搭月餅，今個中秋更加歎。「限量版啡月同賞套裝」內有迷你蛋黃奶皇月餅和迷你伯爵茶奶皇月餅各一，配搭18 Grams濾掛式Big Bad Wolf深烘焙精品咖啡及Black Sheep中深烘焙精品咖啡各兩包；「限量版養生賞月套裝」則有迷你麥芽糖醇低糖月餅和迷你余仁生陳皮豆沙月餅各兩個，以及Sensory ZERO「眼睛亮晶晶茶」1套(共7個獨立茶包)，消滯解膩同時守護眼睛健康！