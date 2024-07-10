女大生罹惡性甲狀腺癌 「達文西手術」精準切除免服藥、電療

正值青春年華的女大學生近來體檢發現有甲狀腺結節，尋遍中部各大醫學中心，因所有甲狀腺結節的細針抽吸檢查都無法確認是良性或惡性，不知該如何處理，家長非常緊張。經親友介紹至仁愛長庚合作聯盟醫院一般外科巫奕儒主任門診，建議以「自然孔洞達文西甲狀腺手術」進行半側甲狀腺切除並淋巴清除方式處理，結果確認是惡性乳突狀甲狀腺癌無淋巴轉移。由於病患年輕且沒有淋巴轉移，腫瘤也小於1公分，術後不需服用任何藥物，也不用接受電化療，預後良好。

達文西機械臂執行手術 精準治療但費用高

巫主任指出，甲狀腺結節患者通常會出現頸部有壓迫感及吞嚥困難等症狀，就醫後最擔心手術切除後的疼痛和頸部留下明顯疤痕問題，對有蟹足腫體質病患更是難以取捨的痛。因此，有人儘管腫瘤壓迫不舒服，還是遲遲不願接受甲狀腺手術治療。

巫主任已累積300例微創甲狀腺手術經驗，結合第四代達文西機械臂執行手術，除了改善傳統2D內視鏡手術欠缺距離感的缺點，優點是機器臂360度旋轉、3D高畫質訊號影像和手術視野放大10倍，可更清晰辨別副甲狀腺、喉返神經及重要血管結構，相較於內視鏡能進行更精準的甲狀腺切除手術，但費用較高。