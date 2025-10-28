女子長期下腹脹氣揭患大腸癌 醫生揭5情況最高危 1情況增47%風險

下腹脹氣可能是大腸癌的先兆？有醫生分享一宗案例指，一名女子長期有下腹脹氣問題，經檢查後發現患上大腸癌。醫生指出，在5種身體情況影響下，患上大腸癌的機會就會愈高，在其中1種情況下，風險更大增至47%。

女子長期下腹脹氣揭患大腸癌 肝膽腸胃科醫生詹宜學在其facebook專頁上分享指，該名女子有糖尿病病史，其BMI大於30，屬於中度肥胖類別，但從未進行任何腸胃相關檢查，但經醫生進行肛門指診後，發現其直腸有腫瘤。然後在大腸鏡檢查後，發現直腸內有表面潰瘍的腫瘤。根據病理切片檢查，亦證實為「直腸癌」。詹醫生指，由於腫瘤尚未造成完全阻塞，所以仍能進食，但偶爾會出現血便，故患者一直未有發現異樣。後來詹醫生隨即安排病人進行轉院手術治療

