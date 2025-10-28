女子長期下腹脹氣揭患大腸癌 醫生揭5情況最高危 1情況增47%風險

下腹脹氣可能是大腸癌的先兆？有醫生分享一宗案例指，一名女子長期有下腹脹氣問題，經檢查後發現患上大腸癌。醫生指出，在5種身體情況影響下，患上大腸癌的機會就會愈高，在其中1種情況下，風險更大增至47%。
女子長期下腹脹氣揭患大腸癌
肝膽腸胃科醫生詹宜學在其facebook專頁上分享指，該名女子有糖尿病病史，其BMI大於30，屬於中度肥胖類別，但從未進行任何腸胃相關檢查，但經醫生進行肛門指診後，發現其直腸有腫瘤。然後在大腸鏡檢查後，發現直腸內有表面潰瘍的腫瘤。根據病理切片檢查，亦證實為「直腸癌」。詹醫生指，由於腫瘤尚未造成完全阻塞，所以仍能進食，但偶爾會出現血便，故患者一直未有發現異樣。後來詹醫生隨即安排病人進行轉院手術治療
醫生揭5情況最高危
詹醫生指，如果有糖尿病與肥胖，患大腸癌的風險也會相對增加，原因如下：
- 糖尿病風險：糖尿病患者比沒有糖尿病的人士增加47%風險得到大腸癌。
- 胰島素影響：糖尿病會導致血液中胰島素濃度上升與胰島素阻抗，促進癌細胞生長。
- 高血糖效應：高血糖會加速大腸腫瘤細胞的生長。
- 發炎風險：糖尿病與肥胖會增加身體發炎的風險，進一步提高大腸癌的發生率。
- 脂肪細胞的影響：脂肪細胞會造成一個容易發炎的環境，增加大腸癌的風險。
詹醫生提醒，面對「大腸癌」，應勇敢面對身體的問題，不要逃避，因為早期發現、早期治療至關重要。若身體已發出警訊，千萬不要耽誤治療的黃金期。當出現症狀時，盡早檢查並積極治療。此外，控制血糖、減重和調整飲食與生活習慣，不僅能預防糖尿病惡化，也能降低大腸癌的風險。