女童突然皮膚泛黃 一種營養素多得滯？

4歲的陳姓女童，成長過程都很健康，但最近家長發現孩子膚色有點泛黃，尤其是臉跟掌心，先帶去鄰近診所就醫檢查，發現雖然膽紅素沒有上升，但是鹼性磷酸酶指數(Alkaline phosphatase)上升，擔心是不是肝臟出了問題，便帶至小兒腸胃科門診診療。

每天補充額外葉黃素 罹胡蘿蔔素血症

女童精神活力都很好，但是膚色的確有呈現微黃，童綜合醫院小兒腸胃科胡書瑋醫師執行腹部超聲波檢查也沒有發現明顯異常的地方，再進行問診及身體理學檢查，發現女童的眼睛鞏膜並沒有變黃。胡醫師再仔細追問平時有沒有常吃胡蘿蔔之類的黃橘色食物或是吃綜合維生素，爸爸才想起女童每天都有補充額外葉黃素。胡醫師研判應該是色素累積在皮膚，是罹患了胡蘿蔔素血症，肝臟沒有太大的問題，只要停止補充葉黃素，過陣子就會自行恢復，家長聽完就安心多了。