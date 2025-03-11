定期篩查 預防九成子宮頸癌

婦產科專科醫生雷雯華表示，大部分子宮頸癌是由於持續感染高風險人類乳頭瘤病毒(HPV)所致，八成女性在50歲前都感染過HPV，「即使只有一次性經驗，或者只有唯一性伴侶，亦有感染風險。而子宮頸癌的癌前期階段長達8至10年，篩查有助找出問題，及早治療。」

子宮頸癌於2022年是全球女性第四大癌症殺手，而本港近10年間新症數目增加了30%，情況值得關注。梁愷昍婦癌基金會推出免費子宮頸篩查社區計劃，望適齡婦女可積極關注子宮頸健康，減低相關癌症風險。

新症四成屬中晚期

香港政府有提供子宮頸普查計劃，篩查結果發現9.5%為不正常，可是多達四成子宮頸癌新症為第三至四期，「這代表接受篩查的人很少。」雷雯華續指，「事實上第一期子宮頸癌的5年存活率高達九成，到第四期只剩16.2%。如能在癌前期階段發現，有望將存活率提升至接近100%。」

研究指出，每3年做一次篩查，可減91.8%子宮頸癌風險。25.5至34歲女士以及35至64歲女士定期接受子宮頸篩查，比起從不篩查女士，因子宮頸癌死亡的風險可分別減低73%及92%。

HPV基因檢測靈敏度高

現時常見的子宮頸癌篩查方法包括柏氏抹片(子宮頸細胞檢測)或HPV基因檢測，前者靈敏度約55.4%，故醫學界建議每3年檢查一次；至於HPV基因檢測因靈敏度較高，達94.6%，因此每5年檢查一次便可。近年亦出現自我採樣方式的HPV基因檢測，女性可利用自我採樣棒採集子宮頸和陰道的細胞樣本，私穩度較高，雷雯華認為，「此方法的靈敏度或稍為不及由醫護人員採樣，但總比因各種原因而不接受篩查為佳。」