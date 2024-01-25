寒冷｜香港濕凍世界第一？其實真兇唔係潮濕 竟然係呢個？

成日聽人講「香港濕凍世界第一」，比起溫度更低的國家更冷，到或為甚麼同等溫度香港會比較冷？

由於香港位於亞熱帶，溫和的時間一般維持約半年的時間，而在冬天時，因沿岸水域經常受到冷空氣影響，令海水溫度偏低，到了春天時海水仍未回暖，另外偏南風會把南面海洋溫暖潮濕的空氣帶到香港，當低溫海水遇上濕暖空氣，就會形成海霧隨着偏南氣流飄移到香港，導致能見度下降及非常潮濕。

天文台曾就此解釋，「濕凍」未必比「乾凍」更凍，因為水氣的導熱能力實際比乾空氣低很多，如濕度會影響空氣的導熱能力，只會減低空氣的導熱能力，並不會增加，故濕空氣其他比乾空氣導致身體失熱的速度更慢。

真兇是風寒效應！

天文台指，真正令大家覺得寒冷的原因是風寒效應，正常人體會努力將體溫維持在攝氏37度，而移動的空氣則會把熱量從身體帶走，所以在大風的日子會更覺得寒冷，如果溫度約為攝氏4度，風速為每小時30公里，臉上的溫度就大約等於無風日子的攝氏零下一度。

同時，因為香港寒冷的日子不多，大部分室內都未有安裝暖氣，因此就算留在家中都未必感到溫暖。就此前天文台長林超英曾解釋，當室外的溫度下降時，牆壁及其深層仍保持溫暖，故大家外出回家亦會覺得溫暖；惟當低溫持續一段時間，牆壁餘熱耗盡，就會接近室外的氣溫，令大家回家時不再感到溫暖。