小中風｜一個鐘好返 唔等於冇事

資深演員王羽今日(5日)在台北離世，生前曾於2011年出現輕微中風，而2015年更中風暈倒。輕微中風或「小中風」，情況看似對身體機能影響不大，但絕不可以掉以輕心，因為研究指出如不加理會，約一成患者會於一個月內出現大中風。患者應視小中風為警號，及早求醫，減低大中風風險。

甚麼是小中風？

小中風正式醫學名稱是暫時性腦缺血發作，即代表患者會出現中風徵狀，不過由於缺血是暫時性，神經功能異常的情況只會維持最長約1小時左右，事後完全恢復正常，因此不少人以為自己只是疲倦、狀態欠佳而忽略了嚴重性。

部分人也會用小中風形容輕微中風，即腦部受影響的範圍較小，又或症狀較小，但要小心開始時症狀輕微，並不代表不會惡化，因此仍須求醫檢視腦部血管情況，並留意隨時浮現的新症狀。