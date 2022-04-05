小中風｜一個鐘好返 唔等於冇事

資深演員王羽今日(5日)在台北離世，生前曾於2011年出現輕微中風，而2015年更中風暈倒。輕微中風或「小中風」，情況看似對身體機能影響不大，但絕不可以掉以輕心，因為研究指出如不加理會，約一成患者會於一個月內出現大中風。患者應視小中風為警號，及早求醫，減低大中風風險。
甚麼是小中風？
小中風正式醫學名稱是暫時性腦缺血發作，即代表患者會出現中風徵狀，不過由於缺血是暫時性，神經功能異常的情況只會維持最長約1小時左右，事後完全恢復正常，因此不少人以為自己只是疲倦、狀態欠佳而忽略了嚴重性。
部分人也會用小中風形容輕微中風，即腦部受影響的範圍較小，又或症狀較小，但要小心開始時症狀輕微，並不代表不會惡化，因此仍須求醫檢視腦部血管情況，並留意隨時浮現的新症狀。
血管心臟問題為主因
中風的原因主要是血管問題，如果因為膽固醇高、血壓高，在血管內壁積聚了脂肪斑塊，就會收窄血管通道，影響血液供應和流動，較易出現血栓堵塞血管，形成缺血性中風。如出現動脈瘤、血管瘤，則較易造成「爆血管」的出血性中風。至於心房顫動亦是中風主要的風險因素，因為患者心跳過快，令泵血效率下降，容易於心房形成血栓。如血隨血管流上腦部，便容易造成阻塞。
記住談笑用兵口訣
典型中風症狀為半邊身乏力，言語不清，為及時求診治理，不妨記住「談笑用兵」口訣：「談」話不清、「笑」臉不對稱、手腳無力「 用」不了，要盡快打999找救「兵」。詳細症狀如下：
- 半邊手腳或半邊面無力麻木；
- 說話不清晰，甚至無法表達自己意思，不理解別人說話；
- 劇烈頭痛；
- 暈眩、身體難以平衡、擺向一邊；
- 單邊視力突然漆黑一片；
- 神志不清，甚至昏迷。