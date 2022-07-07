小暑2022｜小暑要吃甚麼水果？為甚麼要曬衣物？一文看清養生方法和禁忌

2022年的7月7日便是農曆二十四節氣中的小暑，而小暑在節氣當中代表甚麼？為甚麼要把衣服、棉被拿出去曬太陽？小暑又有甚麼習俗和禁忌呢？以下文章將通通告訴你！ 小暑是甚麼意思？ 小暑是屬於夏季的其中一個節氣，通常是在7月7日或8日，介於夏至與大暑之間，俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮」，雖然小暑時節不算最炎熱，但已是夏季開始高溫的時節，不少人會因為天氣太熱而吃更多生冷食物，但其實到了二十四節氣的大暑，才是整年最熱的日子，因此很多人都建議小暑時要進食養生食物，生冷亦不要吃太多，才能全年都健康。

小暑有甚麼習俗？為甚麼要「曬龍袍」？ 小暑接近農曆六月，已脫離梅雨季，開始是多颱風的季節。由於梅雨季潮濕悶熱，濕氣容易滋生黴菌，相傳古代皇帝都會在農曆六月六日「曬龍袍」，民間也會在這天把衣服、棉被、字畫、書籍等物品拿出來曝曬，同時也會在這天幫家中小動物洗澡，避免皮膚病，利於健康。 小暑應該吃甚麼水果？ 小暑時節天氣漸熱、雨水豐沛，因此也是農事繁忙、農作物生長的重要時候。俗諺叫做「小暑吃芒果，大暑吃鳳梨」，因為此時會有越來越多的芒果收成，不少人都會適時進食。