小暑2022｜小暑要吃甚麼水果？為甚麼要曬衣物？一文看清養生方法和禁忌

2022年的7月7日便是農曆二十四節氣中的小暑，而小暑在節氣當中代表甚麼？為甚麼要把衣服、棉被拿出去曬太陽？小暑又有甚麼習俗和禁忌呢？以下文章將通通告訴你！
小暑是甚麼意思？
小暑是屬於夏季的其中一個節氣，通常是在7月7日或8日，介於夏至與大暑之間，俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮」，雖然小暑時節不算最炎熱，但已是夏季開始高溫的時節，不少人會因為天氣太熱而吃更多生冷食物，但其實到了二十四節氣的大暑，才是整年最熱的日子，因此很多人都建議小暑時要進食養生食物，生冷亦不要吃太多，才能全年都健康。
小暑有甚麼習俗？為甚麼要「曬龍袍」？
小暑接近農曆六月，已脫離梅雨季，開始是多颱風的季節。由於梅雨季潮濕悶熱，濕氣容易滋生黴菌，相傳古代皇帝都會在農曆六月六日「曬龍袍」，民間也會在這天把衣服、棉被、字畫、書籍等物品拿出來曝曬，同時也會在這天幫家中小動物洗澡，避免皮膚病，利於健康。
小暑應該吃甚麼水果？
小暑時節天氣漸熱、雨水豐沛，因此也是農事繁忙、農作物生長的重要時候。俗諺叫做「小暑吃芒果，大暑吃鳳梨」，因為此時會有越來越多的芒果收成，不少人都會適時進食。
為甚麼小暑要清熱解毒？
雖然小暑是芒果盛產的時節，但其性濕毒，體質偏濕或皮膚敏感人士不應食太多。另外，天氣炎熱濕氣又重，更要多補充水份，也可飲用像是薏仁水、綠豆湯等清熱解毒的食物，但是要避免太過冰涼的飲食，有些人會吃辛辣油膩食物提升食慾，但吃太多反而對身體會有害，要注意食量，小暑應食得較為清淡。
過去北方人會在小暑、大暑時喝羊肉湯滋補，因為夏季新陳代謝快、體力耗損大，古人認為這會損失陽氣，「羊」與「陽」同音，以此補充陽氣，也有一說是羊肉屬於生發之物，在暑氣漸盛時食用，剛好可以「以毒攻毒」；北京人會喝綠豆湯，吃肉包、炒韭菜、煎茄子和煎餅，也會郊遊賞荷花消暑。