小腿冰冷原因｜麻痺、行路痛到停等症狀 下肢血管已嚴重老化

小腿冰冷麻痺、行路痛到停 下肢血管已經嚴重老化

70多歲的張伯伯，患有糖尿病且需要洗腎，因發現腳上小傷口愈合緩慢，被轉至心臟外科就診。檢查後發現張伯伯下肢的血管有阻塞情形，血液循環不良，造成傷口難愈合，收治的童綜合醫院心臟血管外科主治醫師李志賢表示，其中一隻腳鈣化嚴重，放置支架時困難重重，因此另一隻腳手術時，便先以斑塊旋切裝置將鈣化結石破壞，順利放入支架，張先生恢復良好，傷口也順利愈合。

全身血管都可發生病變 隨著年紀增長，血管組織會老化，進而可能出現各種問題，若心血管出現問題，則可能發生心肌梗塞，若腦血管阻塞或破裂，則會腦中風。李志賢醫師強調，全身的血管都一樣，只是發生病變的位置不同，只是發生在下肢周邊動脈時，較無立即生命危險，容易被忽略。 周邊動脈就是離開心臟後主動脈的分支、末支，屬於慢性、全身性疾病，會因為年齡增長而慢慢老化、失去彈性，加上糖尿病、高血壓、高血脂、肥胖等危險因子，使得情形惡化，李志賢醫師解釋，當血管壁上的膽固醇形成斑塊，附著於血管壁上，使得血管鈣化，倘若斑塊剝落，則會引起血管栓塞，導致血液流量減少。

改善生活型態 當然，能不走到下肢周邊動脈阻塞仍是最佳方式。李志賢醫師強調「三必要」，生活型態必須要改變、疾病必定要控制、能運動就運動。 許多現代人其實處於糖尿病前期、高血壓前期而不自知，或是健檢時才發現自己各種數字已在危險邊緣，此時更要注意作息，李志賢醫師提醒，不要熬夜、不要吸煙喝酒、不要吃高膽固醇食物，維持小學生作息。同時也應就自己年紀能動則動、量力而為，運動能增加血液循環，如日行一萬步，每日運動30分鐘都可以參考，才能維持血管健康。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】 腳也會中風下肢蒼白冰冷要留神