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健康
2024-11-08 11:30:00

小腿冰冷原因｜麻痺、行路痛到停等症狀 下肢血管已嚴重老化

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小腿冰冷麻痺、行路痛到停 下肢血管已經嚴重老化

小腿冰冷麻痺、行路痛到停 下肢血管已經嚴重老化

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70多歲的張伯伯，患有糖尿病且需要洗腎，因發現腳上小傷口愈合緩慢，被轉至心臟外科就診。檢查後發現張伯伯下肢的血管有阻塞情形，血液循環不良，造成傷口難愈合，收治的童綜合醫院心臟血管外科主治醫師李志賢表示，其中一隻腳鈣化嚴重，放置支架時困難重重，因此另一隻腳手術時，便先以斑塊旋切裝置將鈣化結石破壞，順利放入支架，張先生恢復良好，傷口也順利愈合。

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全身血管都可發生病變

隨著年紀增長，血管組織會老化，進而可能出現各種問題，若心血管出現問題，則可能發生心肌梗塞，若腦血管阻塞或破裂，則會腦中風。李志賢醫師強調，全身的血管都一樣，只是發生病變的位置不同，只是發生在下肢周邊動脈時，較無立即生命危險，容易被忽略。

周邊動脈就是離開心臟後主動脈的分支、末支，屬於慢性、全身性疾病，會因為年齡增長而慢慢老化、失去彈性，加上糖尿病、高血壓、高血脂、肥胖等危險因子，使得情形惡化，李志賢醫師解釋，當血管壁上的膽固醇形成斑塊，附著於血管壁上，使得血管鈣化，倘若斑塊剝落，則會引起血管栓塞，導致血液流量減少。

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李志賢醫師

李志賢醫師強調，全身的血管都一樣，只是發生病變的位置不同，只是發生在下肢周邊動脈時，較無立即生命危險，容易被忽略。

初期現間歇性跛行

下肢周邊動脈阻塞初期會有間歇性跛行，李志賢醫師舉例，「平常可以走400公尺，但是最近走200公尺就腳痛走不動，需要休息，休息一陣子改善了，又可以再走一小段，這種叫做間歇性跛行。」通常病患會因此開始降低活動量，或是不出門，反而造成惡性循環。

接著因為血液循環不良會覺得下肢冰冷，容易麻，但因為不會嚴重影響生活，通常病患都要等到腳部有傷口才會就醫。

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腳痛

患者或感腳凍腳痺，而且有傷口也不易愈合。

放入支架擴張血管

目前治療方式分為藥物與手術。可用藥物增加血管擴張、或使血液不容易凝結，李志賢醫師說明，手術介入主要以心導管做血管攝影與氣球擴張、放入支架，若血管阻塞嚴重，還有一種斑塊旋切裝置，可想像成隧道塞住時，以像果汁機刀片進去把斑塊絞碎、抽出，將管腔打通，此時血管內膜不太穩定，再用支架撐住。他也提到，若血管已不堪負荷，就得做人工血管、繞道手術。

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打通血管

打通腿部血管後，血流量明顯增加。

改善生活型態

當然，能不走到下肢周邊動脈阻塞仍是最佳方式。李志賢醫師強調「三必要」，生活型態必須要改變、疾病必定要控制、能運動就運動。

許多現代人其實處於糖尿病前期、高血壓前期而不自知，或是健檢時才發現自己各種數字已在危險邊緣，此時更要注意作息，李志賢醫師提醒，不要熬夜、不要吸煙喝酒、不要吃高膽固醇食物，維持小學生作息。同時也應就自己年紀能動則動、量力而為，運動能增加血液循環，如日行一萬步，每日運動30分鐘都可以參考，才能維持血管健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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